În lumina evenimentelor care se desfășoară la mică distanță de hotarele României și a menționării arsenalului nuclear, nu mai putem avea certitudinea că situația nu va escalada. Și, deși sperăm că nu se va ajunge aici, CasaDex.ro vine cu o serie de recomandări de pregătire a casei pentru eventualitatea unui atac nuclear ce poate fi declanșat de către Rusia.

Ermetizarea eficientă a locuinței împotriva radiațiilor:

– Să ne asigurăm că locuința poate fi închisă cât mai ermetic posibil, pentru a nu permite radiațiilor emise în urmă unui atac nuclear să pătrundă în interior. Dacă ferestrele casei sau apartamentului nu sunt din termopan și nu se închid etanș pot fi acoperite cu o folie de plastic fixată cu stinghii din lemn de jur împrejurul ferestrelor. Ideal este că folia să se monteze în exterior, însă acest lucru nu poate fi realizat în cazul apartamentelor situate la etajele superioare, unde

folia se va aplică în interior. Și sigilarea cu bandă adezivă a spațiilor prin care aerul pătrunde din exterior în interior poate fi o soluție rapidă de etanșare.

– Pentru a preveni patrunderea aerului contaminat in interiorul locuintei este important ca pe perioada in care nivelul radiatiilor se va mentine ridicat sa nu folosim aparatele de aer conditionat si sa sigilam cat mai etans toate gurile prin care aerul poate patrunde in casa. Cei care locuiesc la casa si au seminee sau sobe, trebuie sa sigileze neaparat gurile acestora. Nu trebuie omise hotele de bucatarie si gurile de ventilatie din zona centralelor termice de apartament.

Ascunzatoarea ideala in caz de razboi si atac nuclear:

Adaposturile antiatomice sau bunkerele antiaeriene au fost construite special pentru a proteja cetatenii in caz de razboi. Din pacate insa numarul acestora este insuficient pentru toti romanii si, in plus, nu toata lumea are adaposturi antiaeriene in imediata apropiere, desi ar trebui ca fiecare cladire sa aiba un astfel de spatiu in care locatarii sa se puna la adapost. Cei care locuiesc la casa pe pamant si au beciuri bine construite si bine dotate, se pot adaposti acolo pe durata unui

atac nuclear, cu conditia sa le etanseze cat mai ermetic. In varianta ideala, beciul ar trebui sa aiba intrarea direct din casa, in acest fel pe toata perioada izolarii fortate cei adapostiti vor putea avea acces si la baie, fara sa fie nevoiti sa ia contact cu exteriorul si, in plus, vor putea beneficia de volumul de aer din interiorul casei.

Lista de lucruri necesare pe durata unui atac nuclear:

– Apa potabila pentru cel putin 2 saptamani. Ideal este ca fiecare membru al familiei sa aiba asigurati un necesar de 2 litri de apa potabila pe zi. Pe langa apa potabila, e bine sa se ia in considerare si o rezerva de apa menajera.

– Alimente neperisabile ce pot fi consumate fara o preparare termica anterioara: conserve de legume, conserve de peste si carne, biscuiti, pesmeti, fursecuri, fructe deshidratate, lapte UHT, nuci, alune, ciocolata, zacusca si diverse conserve preparate in casa etc.

– Alimente neperisabile care necesita preparare termica: orez, fasole, cartofi, malai, paste etc. Acestea vor putea fi utilizate si in diverse preparate gatite doar daca situatia nu va impune debransarea locuintei de la reteaua de gaze sau curent electric.

