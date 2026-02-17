Prefectul județului Bacău dispune verificări privind contractele încheiate cu SC Vetmedan SRL

Prefectul județului Bacău, Andreea Negru, a dispus verificarea situației contractuale la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale din județ, în vederea identificării comunelor care au încheiat contracte cu SC Vetmedan SRL.

Decizia vine în urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la modul presupus nelegal în care ar fi fost tratați câini fără stăpân aflați în adăposturi din județul Vrancea de către această societate.

Potrivit datelor centralizate la nivelul Instituției Prefectului, au fost identificate șapte unități administrativ-teritoriale din județul Bacău care au contracte încheiate cu operatorul menționat. În cursul anului 2025, un număr de 337 de animale au fost ridicate din județul Bacău și transportate către padocul din Suraia.

Având în vedere aceste aspecte, prefectul Andreea Negru a solicitat tuturor primarilor din județ să dispună verificări de urgență privind modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale de către operatorul sau asociația cu care colaborează, cu accent deosebit pe respectarea normelor legale referitoare la bunăstarea și protecția animalelor.

Totodată, în situația în care sunt constatate suspiciuni privind încălcarea legislației în vigoare sau a clauzelor contractuale, prefectul a cerut informarea de îndată a Instituției Prefectului – Județul Bacău cu privire la notificarea prestatorului de servicii, suspendarea sau, după caz, rezilierea contractului, precum și sesizarea instituțiilor competente, în conformitate cu atribuțiile legale.