Atât s-au mai hârâit consilierii locali cu primarul viteaz pe seama bugetului pe anul în curs, că vine Crăciunul și nu știm cum stăm. Avem sau nu avem buget, merge treaba sau așteptăm să-și mai dea cu părerea unul sau altul? Se duce și luna iulie, programe ioc, licitații la fel, lucrări nu mai vorbesc, promisiunile din campanie clocesc, clocesc și nu mai scot pui.

Unul mic măcar, cât o stradă asfaltată, o școală reparată, că-i vacanță, o parte încă nu au aviz sanitar, mai grav, altele nu au aprobare de la Pompieri…, parcări, spații verzi, curățenie, igenizare etc. Mergem înainte ca orbii, nu se aude decât o luptă surdă între primar și consilieri. Și apropo de consilieri: ei au fost aleși de băcăuani să le reprezinte interesele, atunci când ridică mâna sau fac propuneri mai țin minte ce le-au promis alegătorilor?

Nu i-am mai văzut de când umblau după semnături, le-am dat, acum vrem să ne arate, să vedem ce am discutat împreună. Așa este în democrație! După cum văd, acum își fac și își joacă propriile interese de partid. Nu-i corect! Acum, după ce a zburat din urnă, nu-l mai prinzi, nu-l mai vezi, s-a urcat în turn și vorbește cu noi doar prin Facebook și Twitter. E pandemie, avem viruși, râie, tușim zgomotos, suntem cârcotași și caraghioși cu pretențiile noastre. Unul n-am văzut în opt luni să ne spună, oameni buni, asta am promis, asta am făcut, atât am putut. Nu, jocurile se fac în culise, mai dă unul, mai lasă altul, ies la suprafață orgoliul personal, mândria de partid, ce alegători, ce promisiuni, ce propuneri…Doar prăpastia.

Noi mai contăm la următorul scrutin, însă eu mă grăbesc, nu mai timp, vreau să văd și să beneficiez astăzi de ceea ce mi s-a promis ieri. Cer prea mult? Nu, cer doar să dechideți ochii mari, să-i pironiți în ai mei când ne întâlnim, iar dacă eu mint, îi las primul în jos. Faceți la fel? Aveți curajul, aveți demnitatea să înfruntați direct alegătorii? Fie că sunteți primar, viceprimar sau consilier?