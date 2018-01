Actualitate Pompierii băcăuani şi-au prezentat bilanţul de Geta Panaite -

– la şedinţă a fost prezent şi col. ing. Daniel Marian Dragne, inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) Astăzi, salvatorii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău şi-au prezentat activitatea pe care au desfăşurat-o în cursul anului 2017. Evenimentul a avut loc în sala de şedinţe de la Agricola, în prezenţa inspectorului general al IGSU, col. ing. Daniel Marian Dragne, şi a oficialităţilor locale şi judeţene. Aşadar, după un an plin, pompierii băcăuani au tras linie şi au adunat peste 11.000 de acţiuni, dintre care 5.036 au fost intervenţii pentru asistenţă medicală de urgenţă (Smurd), peste 2.600 recunoaşteri în teren, 860 de incendii şi arderi necontrolate, 766 de intervenţii pentru protecţia comunităţilor şi multe alte evenimente la care prezenţa salvatorilor a fost necesară. În urma intervenţiilor defăşurate, ei au salvat 133 de persoane şi bunuri şi valori de aproape 90 de milioane de lei. Din păcate, anul trecut, s-au înregistrat şi 33 de persoane decedate, alte 98 au fost rănite şi s-au produs pagube de 11,8 milioane de lei. „În anul 2017, timpul cumulat de intervenţie a fost de 54.172 de ore, respectiv peste 6 ani. Faţă de 2016, timpul mediu de răspuns la solicitările Smurd a scăzut cu 30 de secunde, iar la incendii timpul mediu de răspuns a scăzut cu 1 minut şi 52 de secunde. Reducerea timpului de răspuns prin deschiderea de noi puncte de lucru este unul dintre obiectivele principale pentru anul 2018”, a declarat col. Ioan Mihalache, inspector şef la ISU Bacău. Şi deja se lucrează pentru transformarea punctului de lucru de la Sascut în Pichet de Pompieri şi s-au purtat discuţii pentru înfiinţarea unui punct de lucru la Parincea.

„Sunt unul dintre oamenii care ştiu cel mai bine dezvoltarea din ultimii ani (n.r. – a ISU Bacău), ştiu cel mai bine grija comenzii şi a celorlalţi factori decidenţi, pentru asigurarea unor condiţii de lucru cât mai bune. Am fost chiar pe teren şi am văzut cum se construia la Podu Turcului, am văzut cum am transformat un spaţiu în care greu ne mai puteam desfăşura activitatea, într-un spaţiu modern", a declarat col. ing. Daniel Marian Dragne, inspectorul general al IGSU. Inspectorul general a vorbit şi despre planurile de investiţii, prevăzute pentru următorii ani. Acestea vor începe în perioada următoare cu achiziţia de autoscări pentru intervenţie la înălţime, dar în curţile inspectoratelor judeţene ar urma să ajungă şi autospeciale de lucru cu apă şi spumă, de care este mare nevoie, având în vedere că parcul auto al IGSU are peste 50 la sută din maşini mai vechi de 30 de ani, însă pe lista de cumpărături se mai găsesc şi alte tipuri de autospeciale. La final, inspectorul general i-a oferit inspectorului şef al ISU Bacău cea mai înaltă distincţie a IGSU, în semn de apreciere pentru activitatea desfăşurată la nivelul unităţii.