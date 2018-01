Băcăuanii care vor circula, în acest weekend, pe drumurile naționale din țară și nu au achiziționat o rovinietă trebuie să știe că este oprită temporar emiterea acestora în cadrul uneia dintre rețelele de benzinării din țară. Astfel, potrivit Companiei de Drumuri, în ziua de sâmbătă, 27 ianuarie, în intervalul orar 17:00 – 17:40 și duminică, 28 ianuarie, în intervalul orar 13:00 – 13:40, activitatea de emitere a rovinietelor și a peajelor în punctele aparținând SC OMV Petrom Marketing SRL va fi întreruptă ca urmare a efectuării unor lucrări de mentenanță ale sistemului informatic al distribuitorului. În schimb, tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier pot fi achitate fie prin SMS, la numărul de telefon 7500, fie online pe www.eroviente.ro sau pe siteul companiei de drumuri, www.cnadnr.ro/ro. 0 SHARES Share Tweet

