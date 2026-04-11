Pompierii au adus bucurie copiilor de la Asociația „Centrul Daniel”, în pragul Paștelui

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău au petrecut câteva ore alături de copiii de la Asociația „Centrul Daniel” din municipiul Bacău, continuând o tradiție devenită deja de suflet în preajma marilor sărbători creștine.

Întâlnirea, organizată cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale, a fost marcată de momente de bucurie, jocuri și cadouri oferite celor mici. Copiii i-au întâmpinat pe pompieri cu entuziasm și energie, iar salvatorii le-au dăruit daruri menite să aducă lumină și zâmbete în sufletele lor.

Reprezentanții ISU Bacău subliniază că astfel de vizite au devenit o tradiție în perioada Paștelui și a Crăciunului, pompierii dorind să fie aproape de comunitate nu doar prin misiunile operative, ci și prin gesturi simple, dar pline de emoție.

„Acești copii sunt exemple de curaj, sensibilitate și speranță. În ciuda provocărilor cu care se confruntă, reușesc să ofere lecții sincere de bucurie și recunoștință”, au transmis reprezentanții instituției.

Potrivit acestora, astfel de acțiuni arată că rolul pompierilor în comunitate depășește intervențiile din situații de urgență, contribuind și la consolidarea legăturilor dintre oameni și la promovarea valorilor de solidaritate și grijă față de cei din jur.

La final, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău le-a transmis tuturor cetățenilor urări de Sărbători Pascale liniștite, în siguranță și pline de lumină.