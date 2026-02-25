Polițiștii recomandă prudență în trafic, în contextul ploii, lapoviței și ninsorii

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto și pietonilor să adopte o conduită preventivă în trafic, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile caracterizate prin ploi, lapoviță și ninsoare, care pot afecta semnificativ siguranța circulației.

Potrivit oamenilor legii, carosabilul umed sau acoperit cu lapoviță ori zăpadă reduce considerabil aderența, iar vizibilitatea poate fi diminuată, ceea ce crește riscul producerii accidentelor rutiere.

În aceste condiții, polițiștii îi sfătuiesc pe șoferi să reducă viteza și să o adapteze permanent la starea drumului, să mărească distanța de siguranță față de vehiculul din față și să evite frânările sau manevrele bruște. De asemenea, conducătorii auto sunt îndemnați să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare ale autovehiculelor și să se asigure că acestea sunt echipate cu anvelope corespunzătoare sezonului rece.

Totodată, înainte de a pleca la drum, șoferii trebuie să curețe parbrizul, luneta și farurile pentru a avea o vizibilitate cât mai bună și să acorde o atenție sporită în apropierea trecerilor pentru pietoni.

Polițiștii transmit recomandări și pentru pietoni, care sunt sfătuiți să traverseze doar prin locurile special amenajate și să se asigure temeinic înainte de a păși pe carosabil. De asemenea, aceștia sunt îndemnați să evite utilizarea telefonului mobil în timpul traversării și să poarte haine deschise la culoare sau elemente reflectorizante, pentru a fi mai ușor observați de către șoferi.

În același timp, pietonii trebuie să circule cu atenție, deoarece partea carosabilă poate deveni alunecoasă în condiții de ploaie, lapoviță sau ninsoare.

Polițiștii atrag atenția că astfel de condiții meteo cresc riscul producerii accidentelor și subliniază că prudența și responsabilitatea fiecărui participant la trafic pot face diferența.

„Siguranța este prioritatea noastră comună. Circulați responsabil și aveți grijă de voi și de cei din jur”, transmit reprezentanții poliției.