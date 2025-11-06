Polițiștii din Bacău avertizează asupra riscurilor cumpărăturilor online de Black Friday

Polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău desfășoară, în această perioadă, activități preventive pentru informarea cetățenilor cu privire la riscurile asociate cumpărăturilor online, în contextul zilei de Black Friday. Perioadele cu reduceri semnificative sunt valorificate frecvent de persoane rău intenționate, care creează site-uri false, conturi fictive sau anunțuri înșelătoare, cu scopul de a obține câștiguri prin fraudă. Totodată, pot fi utilizate link-uri malițioase trimise prin mesaje, reclame agresive sau postări sponsorizate, care direcționează utilizatorii către pagini nesecurizate.

Aspecte de care trebuie să țineți cont înainte de a face o achiziție online:

Pagini de internet care imită platforme cunoscute, dar nu oferă date reale de contact sau secțiune de termeni și condiții;

Solicitarea unor plăți în avans prin metode nesigure, fără garanția livrării produsului;

Livrarea unor produse contrafăcute sau de calitate inferioară față de descriere;

Furtul datelor bancare prin introducerea acestora pe site-uri nesigure.

Recomandări pentru siguranța cumpărăturilor online:

Verificați magazinul online înainte de a plasa o comandă, căutând recenzii și informații independente despre comerciant;

Asigurați-vă că adresa web începe cu https:// și că este prezent simbolul lacătului;

Nu accesați link-uri din mesaje, reclame sau postări care promit reduceri spectaculoase de tipul „doar acum!”;

Nu divulgați datele cardului, parole sau coduri de autentificare în afara platformelor oficiale și securizate;

Optați pentru metode de plată care oferă protecție cumpărătorului;

Verificați politica de retur, termenii de garanție și datele de contact ale comerciantului.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău recomandă prudență și informare, pentru a evita situațiile neplăcute și pierderile financiare.