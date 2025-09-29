Polițiștii de siguranță școlară prezenți în unitățile de învățământ preuniversitar

Prevenirea infracționalității în mediul școlar, prevenirea violenței și a bullying-ului, prevenirea victimizării minorilor și a delincvenței juvenile, prevenirea absenteismului și abandonului școlar reprezintă priorități ale poliției în asigurarea unui mediu sigur pentru elevi.

Polițiștii Biroului Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău desfășoară, la început de an școlar, activități în cadrul Campaniei locale „Start în siguranță! Drum bun, viitor bun!” și al Proiectului „Scoate violența școlară din anonimat!”, menite să contribuie la formarea unei culturi autentice a siguranței în mediul școlar, prin care școala să fie un spațiu sigur și prietenos, în care elevii au posibilitatea de a se dezvolta armonios, într-un mediu care să ofere protecție, sprijin și încredere.

Astfel, în primele două săptămâni din noul an școlar, polițiștii de siguranță școlară au derulat 71 de activități educativ-preventive, fiind prezenți în fața a peste 2.000 de elevi de la Colegiul Național Catolic „Sfântul Iosif” Bacău, Liceul Tehnologic „Georgeta J. Cancicov” Parincea, Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Podu Turcului, Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău, Liceul cu Program Sportiv Bacău, Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău, Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” Bacău, Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău și Grădinița nr. 9 din Bacău.

Polițiștii își doresc ca elevii să înțeleagă consecințele fenomenelor negative asupra dezvoltării lor psihologice și impactul propriilor alegeri asupra întregii vieți. Educația și prevenția îi ajută pe aceștia să cunoască și să se poziționeze în siguranță. De la educație rutieră la educație juridică și de la prevenirea violenței la prevenirea faptelor de natură penală, toate sunt activități pe care polițiștii de siguranță școlară le au în vedere atunci când se întâlnesc cu elevii de orice vârstă.

Reamintim că Poliția Română, în parteneriat cu Asociația „Happy Minds”, a lansat linia telefonică de suport psihologic SCHOOLHUB – 0374 078 078. Acest canal de comunicare și suport psihologic este gratuit și este adresat atât elevilor, cât și părinților și profesorilor care se confruntă cu situații de violență fizică, bullying sau alte forme de violență în mediul școlar. În cazul în care, în urma apelului telefonic primit, se constată faptul că situația prezentată este de competența poliției, psihologii specializați vor transmite această informare către structurile teritoriale de siguranță școlară.

Polițiștii din cadrul Biroului de Siguranță Școlară desfășoară permanent activități educative în unitățile de învățământ preuniversitar pentru a informa și proteja elevii de comportamentele cu risc și pericolele actuale.