Polițiștii au imaginat un caz de violență domestică, în care bărbatul care și-a sechestrat iubita avea și o bombă

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au desfășurat un exercițiu tactic destinat testării și consolidării capacității de reacție în gestionarea unor situații de criză ce implică lipsirea de libertate în mod ilegal a unei persoane.

Potrivit reprezentanților instituției, într-un astfel de scenariu complex intervin mai multe structuri ale inspectoratului. Patrulele de ordine publică și siguranță rutieră acționează ca prim-respondenți, având misiunea de a securiza zona și de a controla și restricționa traficul rutier. În același timp, polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale intervin pe trei direcții operative: asalt, pirotehnic și negociere.

Scenariul exercițiului a presupus intervenția într-un caz de violență domestică, care a degenerat în sechestrarea unei persoane, existând totodată suspiciunea că agresorul ar putea utiliza un dispozitiv exploziv.

Coordonarea echipajelor s-a realizat în timp real prin intermediul Centrului Operațional, unde au fost colectate și analizate informații operative esențiale, transmise ulterior coordonatorului intervenției.

Echipa de negociatori a inițiat dialogul cu agresorul, cu scopul stabilizării situației și al protejării victimei. În paralel, echipele de asalt au pregătit și executat intervenția tactică, reușind eliberarea victimei și imobilizarea agresorului în condiții de siguranță.

Ulterior, echipa pirotehnică a intervenit pentru verificarea și neutralizarea unui colet suspect identificat la fața locului.

Exercițiul a avut ca obiectiv principal antrenarea și coordonarea structurilor operative în scenarii complexe care implică negociere, intervenție tactică și gestionarea riscurilor pirotehnice. De asemenea, au fost testate capacitatea de reacție și aplicarea procedurilor specifice.

Reprezentanții IPJ Bacău subliniază că organizarea unor astfel de activități contribuie la creșterea nivelului de pregătire și la perfecționarea continuă a personalului, pentru intervenții rapide, eficiente și sigure în situații reale.

Siguranța comunității rămâne o prioritate, iar astfel de exerciții au rolul de a consolida capacitatea structurilor operative de a proteja viața și bunurile cetățenilor.