Poliția locală va putea folosi bodycam-uri: Legea 18/2026 stabilește cadrul legal pentru înregistrările audio-video

Joi, în Monitorul Oficial a fost publicată OUG prin care se modifică și completează Legea 155/2010 privind poliția locală, introducând un cadru legal pentru utilizarea camerelor portabile audio-video de tip „bodycam” de către polițiștii locali. Până acum, doar Poliția Română avea posibilitatea de a folosi astfel de dispozitive, în baza Legii 218/2002.

Noua lege, care intră în vigoare începând cu 18 ianuarie 2026, reglementează expres prelucrarea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul bodycam-urilor, stabilind condiții clare, limite și garanții. Totuși, aplicarea efectivă a măsurilor va depinde de elaborarea unor ordine comune ale Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care trebuie să detalieze aspectele organizatorice, tehnice și procedurale până pe 18 aprilie 2026.

Lacunele actuale și problemele existente

În prezent, Legea 155/2010 nu reglementează folosirea sistemelor de înregistrare portabile. Această lipsă a determinat dificultăți pentru polițiștii locali care au achiziționat și folosit bodycam-uri, precum în cazul Direcției Generale de Poliție Locală Cluj-Napoca, Poliției Locale Constanța sau Poliției Locale Sector 4 București, care au fost sancționate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Sancțiunile au fost motivate de absența unui temei legal pentru prelucrarea datelor (imagini și voce) fără consimțământul persoanelor vizate, deciziile fiind menținute și de instanțele de judecată. Autoritățile au fost obligate să înceteze utilizarea camerelor și să șteargă înregistrările colectate.

Ce aduce Legea 18/2026

Noul cadru legal introduce un capitol dedicat „Utilizării mijloacelor de înregistrare foto-audio-video portabile și protecției datelor cu caracter personal”. Polițiștii locali vor putea folosi bodycam-uri în spațiul public fără a solicita consimțământul persoanelor vizate, însă vor avea obligația de a informa cetățenii că sunt filmați, acolo unde circumstanțele permit.

Utilizarea camerelor va fi obligatorie în situații precum:

legitimarea persoanelor și conducerea acestora la sediu,

descurajarea, împiedicarea și neutralizarea acțiunilor agresive care tulbură ordinea publică,

constatarea de infracțiuni sau contravenții,

intervenții cu risc ridicat asupra ordinii publice.

Structurile de poliție locală vor trebui să informeze publicul despre dotarea polițiștilor cu mijloace de înregistrare portabile prin afișaje vizibile pe uniforme și echipamente, precum și prin publicarea informațiilor relevante.

Protecția datelor și păstrarea înregistrărilor

Datele colectate vor fi prelucrate conform regulamentului GDPR, exclusiv pentru scopurile prevăzute de lege. Înregistrările vor fi păstrate maximum șase luni, cu excepția cazurilor aflate în proceduri judiciare. Accesul la imagini va fi strict controlat și permis doar persoanelor autorizate.

Polițiștii locali vor fi obligați să urmeze instruiri privind protecția datelor cu caracter personal înainte de a opera bodycam-urile și cel puțin o dată pe an ulterior.

Etapele următoare

Aplicarea practică a acestor prevederi depinde de ordinul comun al ministerelor menționate, care trebuie să stabilească procedurile, standardele tehnice și măsurile de protecție a datelor. Termenul stabilit de lege pentru acest ordin este 18 aprilie 2026.

Astfel, Legea 18/2026 creează cadrul legal pentru utilizarea bodycam-urilor de către polițiștii locali, oferind protecție atât agenților, cât și cetățenilor, și vine să elimine o lacună legislativă semnificativă în domeniul menținerii ordinii publice și al siguranței intervențiilor polițienești.