Depistat în flagrant și cercetat pentru furt

Polițiștii din Orbeni au depistat un bărbat care și-a racordat locuința ilegal la rețeaua de energie electrică.

La data de 21 iunie a.c., polițiștii din comuna Orbeni și lucrători din cadrul societății de distribuție a energiei electrice au efectuat verificări pe raza comunei pentru prevenirea și combaterea sustragerii de energie electrică.

Astfel, a fost depistat un localnic de 54 de ani, care avea locuința racordată ilegal la reţeaua de energie electrică.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

Posesori de mandate de executare depistaţi de poliţişti

La data de 21 iunie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Bacău au identificat și reținut un tânăr de 28 de ani, din comuna Stănişeşti, care poseda mandat de executare a pedepsei închisorii.

Cel în cauză a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea pentru o perioadă de doi ani şi şase luni pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Bărbatul a fost încarcerat în Penitenciarul Bacău.

La aceeaşi dată, poliţişti din cadrul Secţiei 8 Poliţie Rurală Buhoci au identificat și reținut doi tineri, de 24 şi 31 de ani, din comuna Ungureni, care posedau mandate de executare a pedepsei închisorii emise de Tribunalul Bacău.

Cei în cauză au fost condamnaţi la câte o pedeapsă cu închisoarea pentru o perioadă de trei ani şi cinci luni pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor.

Tinerii au fost încarceraţi în Penitenciarul Bacău.

Cercetaţi pentru conducere sub influenţa alcoolului

La data de 21 iunie a.c., poliţiştii din Oneşti au depistat în trafic un bărbat de 33 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Poliţiştii i-au reţinut permisul de conducere şi au întocmit dosar penal efectuându-se cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului.

La aceeaşi dată, poliţiştii oneşteni au depistat în trafic un tânăr de 20 de ani, din comuna Bârsăneşti, în timp ce conducea un autoturism, sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Din verificările poliţiştilor a rezultat că tânărul în cauză nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Poliţiştii au întocmit dosar penal efectuându-se cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului şi fără permis de conducere.