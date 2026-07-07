Poate se sesizează cineva

Vă aduc la cunoștință că, în urma unor lucrări de construcție (schimbarea țevilor) desfășurate în zona Aleea Metalurgiei nr. 5, lângă platforma de colectare a deșeurilor din spatele bisericii de pe strada Bicaz, în apropierea locului de joacă și a cabinetelor medicilor de familie, au rămas depozitate pe spațiul verde, de mai bine de un an, cantități importante de moloz și alte deșeuri.

Zona nu este împrejmuită și este frecventată zilnic de copii, care se joacă pe grămezile de moloz, existând un risc evident de accidentare. Spațiul verde practic nu mai există. Mai mult, cetățenii au început să arunce saltele, mobilier și alte deșeuri, transformând zona într-o adevărată groapă de gunoi între blocuri.

Există petiții înregistrate la Primărie, însă aceasta nu a răspuns nici până în prezent.

Vă solicit efectuarea unui control pentru identificarea persoanei sau entității responsabile și dispunerea măsurilor legale necesare pentru îndepărtarea deșeurilor, ecologizarea terenului și readucerea acestuia la starea corespunzătoare.

GP