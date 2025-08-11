Peste 500 de amenzi pentru ocuparea abuzivă a locurilor destinate persoanelor cu dizabilități

Poliția Locală a Municipiului Bacău desfășoară zilnic acțiuni de prevenire și sancționare a ocupării fără drept a locurilor de parcare rezervate persoanelor cu handicap. Potrivit datelor oficiale, de la începutul anului au fost aplicate 528 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 665.400 de lei.

Numai în weekend-ul trecut, polițiștii locali au aplicat 17 amenzi, însumând 36.000 de lei. Conform legislației în vigoare, ocuparea acestor locuri speciale se pedepsește cu sancțiuni cuprinse între 2.000 și 10.000 de lei.

Reprezentanții Poliției Locale reamintesc că aceste locuri nu sunt simple spații de parcare, ci o necesitate vitală pentru persoanele cu mobilitate redusă. „Fiecare loc ocupat abuziv înseamnă un drum mai greu pentru cineva care are nevoie de sprijinul nostru. Respectul față de aceste locuri înseamnă respect față de oameni”, transmit aceștia.