Peste 36.000 de prezentări la CPU Buhuși în 2025. Doar 2,79% dintre pacienți au fost transferați

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși a înregistrat, în anul 2025, un volum ridicat de activitate în cadrul Compartimentului de Primiri Urgențe, confirmând rolul esențial pe care unitatea medicală îl are pentru comunitatea locală.

Potrivit datelor oficiale, 36.654 de pacienți s-au prezentat la CPU pe parcursul anului trecut. Dintre aceștia, doar 1.024 de persoane, reprezentând 2,79%, au necesitat transferul către spitale de urgență. Transferurile au fost realizate în principal pentru specialități medicale care nu există în structura spitalului sau în situații care au depășit competențele unității.

Deși nu este încadrat ca spital de urgență, Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși a cunoscut, în ultimii ani, o dezvoltare semnificativă. Conducerea unității a dublat numărul liniilor de gardă și a extins paleta de specialități medicale cu paturi, atât în regim de spitalizare continuă, cât și de spitalizare de zi, precum și în ambulatoriul integrat.

Aceste investiții și măsuri organizatorice au contribuit decisiv la asigurarea unui act medical continuu, sigur și de calitate, reducând presiunea pe spitalele de urgență din județ și oferind pacienților acces rapid la îngrijiri medicale aproape de casă.

Reprezentanții spitalului transmit că procesul de modernizare și extindere a serviciilor medicale va continua, cu obiectivul de a răspunde cât mai eficient nevoilor de sănătate ale locuitorilor din Buhuși și din localitățile învecinate.