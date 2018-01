Prezent în Bacău, încă de marți seara, pentru o întâlnire de lucru cu inspectorii școlari și directorii din mai multe unități de învățământ preuniversitar (despre care am scris în ediția de ieri și vom mai reveni), ministrul Educației Naționale, Liviu Pop, a participat ieri, 24 ianuarie, și la o conferință de presă, organizată la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) unde s-au prezentat, în premieră, noi investiții substanțiale în rețeaua școlară locală. Vor fi construite de la zero 6 grădinițe, iar alte peste 50 de instituții școlare vor fi modernizate, reabilitate și dotate. Banii vin pe două linii de finanțare, una de la Ministerul Educației, cu fonduri de la Banca Mondială, și una prin PNDL II – Programul Național de Dezvoltare Locală. În total, peste 22 de milioane de euro. La această întâlnire au participat, ca invitați, senatorul Dragoș Benea și deputatul Theodora Șotcan, cei care au susținut atragerea în Bacău a acestor fonduri pentru infrastructura școlară.

„Nu mai vrem să investim în școli, noi, ca minister al Educației. Noi trebuie să ne ocupăm de actul educațional, de rezolvarea problemelor din sistem, de manuale, planuri – cadru, programe școlare. Ceea ce va ține de investiție în unitățile de învățământ va ține, de acum încolo, de administrațiile locale. Acum, finalizăm ultimele investiții ale Ministerului Educației, prin Banca Mondială, iar din aceste investiții alocăm bani pentru construirea a 6 grădinițe în județul Bacău. Prin acest amplu proiect am construit 177 de grădinițe, iar ultimele 62 au fost aprobate ieri (marți, 23 ianuarie, n.r.). Între acestea se numără și cele 6 din județul Bacău. Din acest moment, Ministrul Educației se va concentra strict pe tot ce ține doar de educație, pentru că acesta este rolul nostru, nu să facem construcții. Felicit primarii din județul Bacău pentru faptul că sunteți pe primul loc în țară la atragerea de fonduri pentru îmbunătățirea condițiilor din sistemul de educație, pe toate cele 4 linii de finanțare existente – Ministerul Educației, PNDL II, AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, n.r.) și POR (Programul Operațional Regional, n.r.). Meritul de a aduce aceste investiții în Bacău este al primarilor de aici, care au depus proiecte în acest sens, dar și al celor doi parlamentari băcăuani, prezenți la această conferință, domnul senator Dragoș Benea și doamna deputat Theodora Șotcan, care au susținut atragerea de aceste investiții și au reușit să mobilizeze primarii ca Bacăul să fie județul fruntaș la depunerea de proiecte de finanțare”, a declarat la începutul conferinței de presă de la ISJ Bacău, ministrul Educației, Liviu Pop.

600.000 de euro pentru 6 grădinițe

Cele 6 grădinițe, care au primit acum o nouă linie de finanțare de 600.000 de euro în total, vor fi cu program normal și se vor construi în satul Siretu, comuna Săucești (pentru două grupe de preșcolari), în satul Cucuieți, comuna Dofteana (pentru patru grupe), în comuna Oncești (două grupe), sat Băcioiu, comuna Corbasca (trei grupe), comuna Livezi (două grupe) și satul Poiana Negustorului, comuna Blăgești (trei grupe). De când a început acest program de finanțare de la Ministerul Educației prin Banca Mondială, în județul Bacău s-au mai construit alte 11 grădinițe cu program normal în comuna Huruiești (2014), foarte multe în 2015 – în comunele Vultureni, Horgești, Corbasca, Tătărăști, Blăgești, Racova și Odobești, iar în anul 2017, în comunele Palanca, Urechești și Secuieni. O altă grădiniță cu trei grupe se află deja în licitație pentru proiectare în Moinești.

„Este un alt moment important în procesul de investiții din infrastructura școlară a județului nostru. Alături de alte 12 grădinițe construite prin Banca Mondială, astăzi se demarează licitația de proiectare pentru încă 6 grădinițe din șase comunități importante ale județului Bacău. Ceea ce s-a început aici continuă cu succes. Sunt convins că nu numai prin volumul investițiilor, ci și prin felul în care am reușit noi să ne implicăm în deciziile care s-au luat în învățământul băcăuan în ultimii ani, am făcut o mare diferență între noi și ceilalți colegi de pe eșichierul politic. Sunt convins că noi am adus normalitatea în sistem. Sper să mai avem astfel de vești bune pentru învățământul băcăuan. Nu e puțin lucru, ca din cele 177 de astfel de investiții, 18 să fie în județul Bacău, adică undeva la 10 la sută. Este meritul acestei echipe care a funcționat foarte bine, autoritate locală – Inspectorat Școlar – Ministerul Educației”.

Dragoș Benea, senator de Bacău și membru în Comisia de Administrație publică și organizarea teritoriului în Senatul României