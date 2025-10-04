Peste 2.600 de articole pirotehnice, descoperite fără autorizație în Bacău

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacău au desfășurat o acțiune de verificare a respectării legislației privind articolele pirotehnice.

În cadrul controalelor, la punctul de lucru al unei societăți comerciale din municipiul Bacău, polițiștii au descoperit peste 2.600 de articole pirotehnice, în greutate totală de aproximativ 50 kg și în valoare de peste 3.000 de lei, depozitate fără autorizație valabilă.

Întreaga cantitate a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor, iar polițiștii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de comercializare neautorizată a articolelor pirotehnice din categoria F1.