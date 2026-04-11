Peste 1.300 de cazuri de infecții respiratorii într-o săptămână. Șapte cazuri noi de gripă raportate

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bacău a raportat 1.337 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare în perioada 30 martie – 5 aprilie 2026, potrivit unui comunicat al instituției.

Dintre acestea, 52 de pacienți au necesitat internare în unități medicale. Cele mai multe îmbolnăviri au fost înregistrate la copiii cu vârste între 5 și 14 ani (382 de cazuri), urmați de categoria 2–4 ani (258 de cazuri) și grupa de vârstă 15–49 de ani (253 de cazuri).

În aceeași perioadă, medicii au raportat 359 de cazuri de pneumonii și bronhopneumonii, dintre care 95 au necesitat internare. Cele mai multe îmbolnăviri din această categorie au fost înregistrate la persoanele de peste 65 de ani (90 de cazuri). Nu au fost raportate decese.

Totodată, în județul Bacău au fost confirmate 7 cazuri noi de gripă în intervalul analizat. Potrivit DSP, de la începutul sezonului rece și până în prezent, în județ au fost înregistrate 2.773 de cazuri de gripă de tip B.

Distribuția cazurilor de gripă pe grupe de vârstă arată că cele mai multe îmbolnăviri au fost înregistrate la copiii cu vârste între 5 și 14 ani (837 cazuri), urmați de grupa 2–4 ani (594 cazuri) și categoria 15–49 ani (490 cazuri). La copiii sub un an au fost raportate 417 cazuri, la grupa 50–64 de ani – 156 de cazuri, iar la persoanele de peste 65 de ani – 279 de cazuri.

Potrivit datelor raportate de medicii de familie, în județul Bacău au fost vaccinate împotriva gripei 37.135 de persoane de la începutul campaniei de imunizare, respectiv din 1 septembrie 2025 până în prezent.

Reprezentanții DSP Bacău recomandă populației respectarea măsurilor de prevenire a infecțiilor respiratorii, în special evitarea aglomerațiilor, igiena riguroasă a mâinilor și prezentarea la medic în cazul apariției simptomelor specifice.