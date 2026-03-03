Persoană declarată dispărută, depistată de jandarmi în Gara CFR Bacău

O persoană declarată dispărută a fost depistată de jandarmii băcăuani în urma unei intervenții desfășurate în zona Gara CFR Bacău.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, un echipaj aflat în misiune de patrulare pe raza municipiului a observat, în incinta gării, un grup de persoane care consumau băuturi alcoolice.

În urma verificărilor efectuate, jandarmii au constatat că una dintre persoane figura ca fiind declarată dispărută. Totodată, alte persoane din grup au fost sancționate contravențional, conform prevederilor legale în vigoare.

Persoana depistată a fost preluată de jandarmi și predată polițiștilor din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bacău pentru continuarea verificărilor și dispunerea măsurilor care se impun.