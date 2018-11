Un stil de viață sănătos folosește repere de performanță care delimitează un prag inferior al rezultatelor acceptate. Aceste repere trebuie să creeze întotdeauna un “disconfort” productiv cam în felul în care îl generează un antrenament fizic intens și trebuie să fie motivante pentru a fi realizate și în situațiile mai dificile. Un mod de viață echilibrat are repere autoimpuse. Acestea crează un plafon superior referitor la cât de sănătos vrei să fii psihic și fizic. Nu ar trebui să aveți nevoie de noroc pentru a-l executa, deoarece acesta se află în totalitate sub controlul propriu. Un plan bine pus la punct și adaptat propriei persoane acționează ca un mecanism strategic, puternic și pragmatic. Dacă nu respectați pașii, nu veți obține rezultatul dorit. Gândește-te ce dezastru ar fi să realizezi că ai greșit doar o singură dată și că pe viitor îți va fi mult mai greu decât ar fi trebuit să fie. Concluzia? Înseamnă că trebuie să fim disciplinați în orice moment al acțiunilor noastre. Înseamnă că putem spune că am prefera să creștem în mod consecvent, decât să fim performeri timp de trei luni și să ne retragem în următoarele… A ști cum să rămâi consecvent îți dă o nouă perspectivă. Această perspectivă se numește performanță.

Acum pot să formulez întrebarea: Poți să aspiri la un stil de viață sănătos cu o rată de succes de 100%? Mi-ar plăcea ca cei ce se știu cu musca pe căciulă să citească aceste rânduri de mai multe ori. Până când aceasta își ia zborul. Dacă ai greșit, chiar și o singură dată, să faci tot ce este necesar pentru a reveni pe direcția corectă. Și reține: nu există nicio scuză și depinde doar de noi să ne corectăm greșelile. Realizarea unui mod de viață constant și în vremurile bune și în vremurile rele, consolidează încrederea. Realizările tangibile obținute în condiții adverse întăresc perspectiva, deoarece noi suntem responsabili de îmbunătățirea performanței. Și așa mă duce gândul la persoanele care se confruntă cu probleme legate de echilibrul acido-bazic al alimentației și care totuși reușesc să obțină rezultate foarte bune pe tot parcursul procesului de slăbire. Aceste persoane trebuie să fie foarte atente la tot ceea ce mănâncă, dar nu numai. Pentru sănătatea noastră are o mare importanță echilibrul acido-bazic al sângelui. Vă amintesc că pH-ul neutru este 7. Toate valorile peste 7 arată un pH alcalin iar sub această cifră, un pH acid. Când pH-ul devine prea acid scade capacitatea celulelor distruse de a se reface, dar crește posibilitatea ca acestea să se mărească, favorizând cancerul și scăzând în general rezistența la boli. Un pH acid poate apărea datorită stresului emoțional și mediului toxic.

Alimentele care produc un pH acid sunt: carnea, lactatele, ouăle, băuturile carbogazoase, alcoolul, cafeaua, sucurile sintetice, zahărul și îndulcitorii sintetici, pâinea albă și cerealele procesate, mămăliga, uleiurile rafinate, oțetul, murăturile, mâncărurile preparate la microunde etc. Printre alimentele care produc unpH alcalin se enumeră: castravetele, ceapa, conopida, salata verde, usturoiul, spanacul, mazărea și fasolea verde, morcovul, prazul, țelina, dovlecelul, ridichea, mărarul, pătrunjelul, avocado, roșia, grapefruitul, pepenele verde, lămâia, soia, sucurile proaspete stoarse din legume, uleiurile presate la rece…De reținut: roșiile și lămâile deși sunt de natură acidă, odată intrate în organism au un efect puternic alcalin. Toate informațiile pe care vi le-am oferit au avut un singur scop: să vă orientați singuri asupra felului cum vă puteți hrăni cât mai rațional, adică să consumați ceea ce are nevoie organismul dumneavoastră. Și cu cât meniul este mai variat, cu atât organismul găsește mai ușor substanțele de care are nevoie un om sănătos.

Acum aștept reacții…O clipă, nici să nu te gândești să pasezi vina atunci când rezultatele tale nu sunt bune. Trebuie să ai tăria de a privi obiectiv problema și de a-ți asuma întreaga responsabilitate!

Repere, motivație și reușită…O direcție bună de urmat este să asculți pur și simplu iar apoi să acționezi. Faceți un efort conștient începând de azi, chiar de acum, pentru a cunoaște performanța și succesul autentic, între cele două neexistând defapt nicio diferență. Să obții un stil de viață sănătos și să-l menții a la longue înseamnă să întorci șansa de partea ta. Aspiră la o sănătate de fier cu o rată de succes de 100%, ghidat de regula de aur:

Consolidează încrederea în abilitatea ta de a face performanță chiar și în circumstanțe adverse!

Carmen Barcan, terapeut