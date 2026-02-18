Percheziție în Racova, într-un dosar de furt calificat instrumentat la solicitarea autorităților belgiene

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară la locuința unui bărbat de 30 de ani, din comuna Racova. Activitatea a fost desfășurată în baza unui Ordin European de Anchetă emis de autoritățile judiciare federale din Belgia, într-un dosar ce vizează săvârșirea infracțiunilor de furt calificat, prin folosirea de chei false, și participare la un grup infracțional organizat, fapte prevăzute de legislația penală belgiană.

Din cercetări a reieșit că, în cursul anului 2023, cel în cauză, împreună cu alte două persoane, ar fi sustras de pe teritoriul Belgiei un tractor agricol, în valoare de aproximativ 35.000 de euro. Ulterior, utilajul ar fi fost transportat către România, existând suspiciunea că suspecții ar fi încercat introducerea ilegală a acestuia în țară.

Tractorul a fost interceptat de polițiștii de frontieră din județul Bihor, fiind indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor. La data de 17 februarie a.c., polițiștii băcăuani, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au descins la domiciliul bărbatului din Racova, acesta fiind identificat și condus la sediul poliției pentru audieri.

În cadrul activităților desfășurate a fost documentată și probată întreaga activitate infracțională a grupării, fiind identificate și celelalte două persoane implicate. Cercetările continuă pentru tragerea la răspundere penală a tuturor celor vizați.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul a doi polițiști federali din Belgia, în cadrul cooperării judiciare internaționale în materie penală. Autoritățile române vor acorda sprijin partenerilor belgieni pe tot parcursul anchetei.

Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.