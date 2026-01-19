Peek & Cloppenburg deschide primul magazin în Bacău și recrutează personal: joburi disponibile în Arena Mall, beneficii competitive!

Peek & Cloppenburg, unul dintre cei mai mari retaileri de modă din Europa anunță lansarea primului magazin din Bacău, ce se va deschide în curând în Arena Mall și începe recrutările pentru mai multe poziții în retail.

Cu o prezență de 12 magazine în cele mai mari orașe din România, peste 450 de angajați și mai bine de 120 de ani de istorie, Peek & Cloppenburg continuă să investească în dezvoltarea business-ului la nivel local.

Ce joburi sunt disponibile la Peek & Cloppenburg Bacău și ce beneficii oferă compania

Pentru deschiderea noului magazin din Bacău, compania recrutează pentru următoarele poziții: manager departament vânzări, asistent manager vânzări, consilier vânzări și lucrător comercial. Noii angajați vor beneficia de training specializat în Iași sau București și de oportunități reale de dezvoltare profesională, într-un magazin nou deschis.

Beneficii pentru angajații Peek & Cloppenburg:

 Bonusuri de performanță și vânzări

 Bonusuri pentru weekend, de 20% sâmbăta și 30% duminica;

 Reduceri de până la 50% pentru achiziții în magazine;

 Tichete de masă și asigurare medicală privată;

 Zile libere suplimentare, în funcție de vechime;

 Inițiative de wellness pentru un stil de viață sănătos;

 Programe de dezvoltare profesională, adaptate planului de dezvoltare în carieră.

Prin deschiderea noului magazin din Bacău, compania Peek & Cloppenburg își continuă strategia de extindere în Europa Centrală și de Est, consolidându-și prezența pe piața din România.

Magazinul Peek & Cloppenburg din Arena Mall Bacău urmează să fie deschis în perioada următoare, iar recrutările sunt în desfășurare. Cei interesați de locuri de muncă în retail în Bacău pot aplica pentru pozițiile disponibile pe site-ul de cariere al companiei: cariera.peek-cloppenburg.ro

Despre Grupul Peek & Cloppenburg

Grupul Peek & Cloppenburg (Viena/Düsseldorf), cu sedii în Düsseldorf și Viena, este unul dintre cei mai mari retaileri de modă multi-brand din Europa. În prezent, aproximativ 16.000 de angajați lucrează pentru grup în 17 țări. În România, grupul este prezent atât prin Peek & Cloppenburg, cât și prin retailerul de îmbrăcăminte pentru bărbați ANSON’S.