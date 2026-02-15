Patru infracțiuni flagrante constatate în urma unei acțiuni rutiere desfășurate în noaptea de 14/15 februarie

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au desfășurat, în noaptea de 14 spre 15 februarie a.c., o amplă acțiune pentru prevenirea și combaterea conducerii autovehiculelor sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive.

În cadrul activităților, oamenii legii au legitimat peste 500 de persoane și au controlat aproximativ 450 de autovehicule. Totodată, au fost efectuate peste 450 de testări cu aparatele din dotare pentru depistarea consumului de alcool sau substanțe interzise.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat 4 infracțiuni flagrante și au reținut 2 permise de conducere pentru consum de alcool.

Printre cazurile semnificative se numără cel din comuna Cașin, unde un bărbat de 36 de ani a fost depistat conducând sub influența băuturilor alcoolice. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, în municipiul Bacău, polițiștii Serviciului Rutier au identificat o tânără de 25 de ani, din județul Vaslui, care a prezentat la control un permis de conducere ce părea emis de autoritățile poloneze. În urma verificărilor în bazele de date, s-a stabilit că aceasta nu deține permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în vederea creșterii siguranței rutiere și prevenirii accidentelor.