Pasagerii au dreptul la rambursarea completă a biletului de avion, inclusiv a comisionului platformei de rezervări

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit recent că, în cazul anulării unui zbor, pasagerii trebuie să primească înapoi întreaga sumă plătită pentru bilet, inclusiv comisionul perceput de platforma prin care s-a făcut rezervarea.

Decizia, pronunțată în cauza C-45/24, a fost determinată de situația unor pasageri care achiziționaseră bilete pentru un zbor dus-întors Viena – Lima, operat de KLM, printr-o platformă online. După ce zborurile au fost anulate, compania aeriană a rambursat costul biletelor, însă nu și comisionul plătit intermediarului.

Nemulțumiți, pasagerii au apelat la o asociație pentru protecția consumatorilor, care a depus cereri în fața instanțelor austriece, susținând că rambursarea trebuie să acopere întregul cost suportat de consumator, inclusiv taxele platformei de rezervare.

Compania aeriană s-a apărat argumentând că nu ar trebui obligată să returneze comisionul, întrucât nu avea cunoștință despre perceperea acestuia și nici despre valoarea sa exactă. În acest context, instanța supremă din Austria a cerut CJUE să clarifice interpretarea Regulamentului (CE) nr. 261/2004 privind drepturile pasagerilor aerieni.

CJUE a decis că, dacă o companie aeriană permite unui intermediar să emită bilete în numele său, trebuie considerat că aceasta este la curent cu practica de a percepe comisioane. Astfel, chiar fără o clauză contractuală expresă, comisionul este parte integrantă a prețului biletului și, implicit, operatorul aerian este obligat să-l ramburseze.

Curtea a subliniat că o interpretare contrară ar diminua protecția pasagerilor și ar descuraja utilizarea serviciilor de rezervare prin intermediari, afectând astfel piața europeană a transportului aerian.

Decizia CJUE consolidează drepturile pasagerilor și clarifică responsabilitățile companiilor aeriene față de costurile suportate prin intermediari, asigurând o protecție mai bună în situațiile de anulare a zborurilor.