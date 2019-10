Problema care te framântă în fiecare sezon rece? Oare vei reuși să rămâi stylish după absolut toate suprapunerile pe care trebuie să le folosești împotriva frigului. Răspunsul este “DA, cu siguranță” și în toamna 2019. Trebuie doar să îți accesorizezi inteligent și curajos ținutele, să îți cumperi un palton cu personalitate și să alegi întotdeauna accesoriile potrivite.

Acum e momentul sa investesti in o serie de piese calduroase dar si elegante pentru sezonul rece: pulovere cu torsade, pulovere cu nasturi, camasi din bumbac, pantaloni din stofa de lana si accesorii pufoase. Carourile cu un mic accent de culoare te vor ajuta sa iesi din multime in aceasta iarna asa ca daca stii ca te avantajeaza investeste intr-un palton din lana cu carouri mici.

Astazi vorbim despre acea piesa iconica a toamnei, cea fara de care nu poti trai, care iti completeaza tinutele si care poate dezvalui multe lucruri despre stilul tau: paltonul.

Paltonul cu forma perfecta, ce iti atrage pe loc atentia, este insotitorul ideal pentru calatoriile lungi dar si pentru o zi de plimbare prin oras. In ton cu trendul minimalist, colectia de paltoane pentru barbati include prezinta modele care sunt atat de potrivite si pentru birou, dar fac minuni si in afara programului.

Te supara vantul? Si temperaturile extrem de scazute? Atunci adauga tinutei tale o vesta matlasata, pe care sa o porti sub paltonul clasic, si peste o camasa sau un pulover. O pereche de pantaloni cu talie perfecta contribuie din plin la nota de eleganta a tinutei, iar cureaua si rucsacul o duc spre perfectiune. Impreuna denota echilibru si confort. Fix ce iti trebuie in sezonul rece!

Daca ar fi sa alegem culoarea unei tinute pentru barbati, cu siguranta am alege albastru. E o culoare in care barbatilor le sta foarte bine. De aceea, ne-am bucurat cand am descoperit piesele predominant in nuante de albastru din colectiile toamna-iarna pentru barbati.

Albastru royal, petrol, navy, denim… toate tentele de albastru sunt nelipsite din tinutele imaginate anul asta in stil clasic. Palton bleumarin si un costum gri, palton bleumarin si tinuta cu denim si o camasa alba, sunt doar doua optiuni pentru intalniri de afaceri! Daca albastrul nu este printre alegerile tale uzuale atunci o a doua optiune (in afara de clasicul negru) este o nuanta de maro camel, castaniu etc. Altfel de clasic, ce functioneaza chiar mai bine in contrast cu toate tinutele tale cu blugi, un pulover pufos si tenisi albi.

In curand temperaturile vor incepe sa scada simtitor si ne vom indrepta cu incredere catre hainele calduroase in fiecare dimineata. Si bineinteles, nu exista o varianta mai buna de a te acoperi in vesminte calduroase decat alegand piese de cea mai buna calitate: lana, casmir,