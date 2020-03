O deplasare prin oraş mi-a dezvăluit, de data aceasta, câteva aspecte din care am înţeles că începem să învăţăm să trăim o nouă viaţă, chiar sub ameninţarea coronavirusului. Sunt lucruri simple, însă de mare importanţă pentru securitatea şi viaţa noastră. Am văzut la alţii, însă ne-a trebuit cam mult timp să le aplicăm şi noi.

În supermarketuri, ieri, la ora prânzului, activitatea se desfăşura normal, nu mai era aglomeraţia din zilele trecute, toate casele erau deschise, pentru a reduce timpul de staţionare în magazine. În unele s-a restricţionat numărul de persoane care pot intra deodată la cumpărături. În niciun magazin, fie mare sau mic, nu există dezinfectant. Singurul produs pus la îndemâna clienţilor este produsul românesc, de culoare albastră – spirtul medicinal. O fi şi el bun la ceva!

Aceeaşi situaţie am văzut-o şi la unele bănci, farmacii şi la oficiile poştale. La o bancă de pe Mioriţei puteau intra doar câte o persoană la fiecare ghişeu, celelalte aşteptau afară, încolonaţi, la distanţă asiguratorie, de 1 – 1,5 m, aşa cum recomandă medicii.

La trei dintre farmaciile pe unde am trecut, intrarea era permisă doar pentru patru persoane, iar la o alta, doar câte una. Aici am observat că, la intrare, afişe sugestive atenţionau clienţii cu noile reguli. Din păcate, după cum scria pe un afiş, farmaciile nu au măşti faciale, cu toate că, de vreo 10 zile, ni se promite o aprovizionare cu asemenea măşti de protecţie. Este adevărat că farmacistele purtau asemenea măşti.

Oficiile poştale sunt asaltate încă de multe persoane, fiecare cu treaba şi necazul lui. Asta nu înseamnă că nu respectă noua regulă: intră doar câte patru persoane, două stau în aşteptare, două merg la ghişee. Se poate. Chiar se poate să dăm dovadă de răbdare, respect şi disciplină.

În Autogară, puţină lume. Autobuzele şi microbuzele veneau şi plecau goale sau cu puţini călători, ceea ce, am presupus, îndemnul de a sta acasă a fost înţeles.

Viaţa însă merge înainte. Constructorii lucrează, vremea este bună, iar înălţimea le face bine.

Dacă zilele trecute consemnam necesitatea de a se spăla şi dezinfecta trotuarele, luni, am întâlnit, pe str. Mioriţei, o echipă de muncitori care spălau trotuarele, cu apă şi un dezinfectant pentru străzi, după cum mi-a spus unul dintre ei. Un altul freca bine dalele, ceea ce înseamnă că nu era doar de ochii lumii treaba la care s-a angajat. Cum sunt zeci de kilometri de trotuare, mă gândesc că, în oraş, acţionează mai multe echipe.

Situaţia se complică, devine îngrijorătoare atunci când vorbim de activitatea economică şi a serviciilor. Restaurantele, cofetăriile, barurile, frizeriile, magazinele de mobilă etc. sunt goale. La o frizerie din fosta Piaţă Nord, până la ora 13.00, nu intrase niciun client, la fel şi la un magazin de mobilă de pe Mioriţei. Acolo lucrează oameni, patronii au cheltuieli, salarii şi impozite de plătit. La un moment dat, va fi forţat să tragă obloanele.