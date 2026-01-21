Onești: Extinderea rețelei de gaze naturale în cartierele Slobozia și Borzești a primit licență

Primăria Onești anunță un pas important în modernizarea infrastructurii orașului.

Potrivit declarației purtătorului de cuvânt al Primăria Onești, Laurențiu Neghină, în data de 16 decembrie 2025 a fost emisă licența pentru extinderea rețelei de gaze naturale în cartierele Slobozia și Borzești.

Această etapă permite locuitorilor din cele două cartiere care doresc racordarea la sistemul de gaze naturale să demareze procedurile necesare pentru branșare, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Reprezentanții administrației locale subliniază că extinderea rețelei de gaze naturale reprezintă un pas esențial pentru creșterea confortului și a calității vieții, oferind acces la o infrastructură modernă, sigură și eficientă. Proiectul face parte din strategia municipalității de dezvoltare durabilă și de îmbunătățire a serviciilor publice pentru comunitatea locală.