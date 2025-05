Olimpiada Națională de Religie 2025 – activitate unicat în peisajul educațional băcăuan

În perioada 22-27 aprilie 2025, în dulcea revărsare de har a Săptămânii Luminate, Municipiul Bacău a fost gazda Olimpiadei Naționale a disciplinei Religie. Competiția a adunat laolaltă peste 300 de elevi liceeni din toată țara și aproape100 de profesori însoțitori și membri ai diferitelor comisii de organizare.

Într-o atmosferă solemnă și plină de emoție, festivitatea oficială de deschidere a avut loc miercuri, 23 aprilie 2025, ora 18.00, la Catedrala ,,Înălțarea Domnului” din Bacău, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și a reunit membri ai Comisiei Centrale, inspectori școlari, elevi participanți, profesori coordonatori, oficialități din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, reprezentanți ai administrațiilor centrale și locale, precum și părinți, voluntari, dar și invitați din întreaga țară. Festivitaea a debutat sub semnul binecuvântării, cu o slujbă de Te-Deum, urmată de un cuvânt de bun venit din partea părintelui inspector dr. Adrian Alexandrescu, în numele organizatorilor.

În cuvântul său, părintele a reamintit faptul că Mântuitorul Hristos rămâne centrul educației spirituale și Cel care ne adună și ne călăuzește pe toți spre Adevărul mântuitor. Preacucernicia sa a subliniat și importanța acestui eveniment: „va fi o săptămână plină, cu zile și nopți de-a lungul cărora tineri liceeni din toată țara se vor întâlni, vor propovădui Viața. Va fi încă un prilej în care Biserica și comunitatea educațională băcăuană vor dovedi că au oameni și locuri de poveste. Indiferent de atmosfera de afară, senină sau prea călduroasă, cu soare sau cu umbră, sperăm că aici, în județul Bacău, barometrul nostru să rămână fixat pe bucuria frumuseții intelectuale a tinerilor olimpici.”

În cuvântul intitulat ,,Întrecere în iubirea lui Dumnezeu”, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a arătat faptul că taina care unește tinerețea, primăvara și Învierea este Hristos, Simbolul vieții biruitoare: ,,Tinerețea este primăvara vieții, iar primăvara este imagineal Învierii. ,,Înaltpreasfinția Sa a subliniat și faptul că doar sub umbra credinței, cultura devine un act de slujire și iubire adusă lui Dumnezeu: ,,Credința în care v-ați născut este făclia cu care omul a ieșit din întunericul insondabil la seninătatea istoriei și din negura ignoranței la lumina culturii. În acest sens, putem spune că Olimpiada de la Bacău este o întrecere în iubirea lui Dumnezeu.

Dragi olimpici, să vă amintiți toată vremea de participarea la această olimpiadă națională, în lumina Învierii Domnului! Să vă amintiți de această primavară în care v-ați străduit să puneți la dispoziția lui Dumnezeu mințile și voința voastră iar, prin acest efort nobil, să constientizați că, în istorie, a existat o singură primavară: aceea în care Cerul s-a pogorât pe pamânt și pământul a fost ridicat la Cer!”

A urmat mesajul călduros de bun venit al doamnei prof. Ana Maria Egarmin, Inspectorul Școlar General al ISJ Bacău, cea care a arătat faptul că disciplina Religia și religiozitatea înseamnă, dincolo de cuvânt, faptă.

Ministerul Educației și Cercetării a fost reprezentat de către Inspectorul General al disciplinei, dl. Cătălin Pâslaru și de dl. Romeo Moșoiu, consilier în cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Domnul inspector Cătălin Pâslaru a adresat mulțumiri celor implicați, exprimându-și încântarea pentru alegerea Bacăului pentru a fi gazdă a acestei etape și a arătat că ,,nu întâmplător, acest eveniment își deschide porțile, an de an, într-o săptămână ce stă sub semnul luminii, al frumseții, al purități și al bucuriei de a fi împreună cu Hristos și Biserica Sa.”

Mesajul de bun venit din partea autorităților județene a fost transmis prin doamna Ionela Cristina Breahnă-Pravăț, președinte al Consiliului Județean Bacău: ”Îmi revine onoarea de a vă spune bun-venit în județul Bacău, în județul Sfântului Antipa de la Calapodesti, în județul Sfântului Ștefan cel Mare de la Borzești, al sfinților recent canonizati Visarion Toia de la Secuieni și al lui Gherasim Iscu de la Poduri, un județ cu un patrimoniu deosebit, încărcat de eroism.” Iar, din partea autorităților locale, domnul primar Lucian Stanciu-Viziteu i-a îndemnat pe tineri la responsabilitate și civism, arătând că scopul ultim al educației implică acțiune.

Seara s-a încheiat cu o cină festivă.

Joi, 24 aprilie, elevii au participat la proba scrisă a competiției, desfășurată la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”. Timp de trei ore, tinerii au rezolvat subiectele primite. După finalizarea examenului, participanții au fost invitați de către organizatori într-o mini-excursie, vizitând obiectivele culturale și istorice din municipiul Bacău: Casa memorială „George Bacovia”, Casa memorială „Nicu Enea”, Observatorul Astronomic ,,Victor Anestin”, Vivariul, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”, Bisericile Precista, Sfântul Ioan, Sfântul Ierarh Nicolae, Sfinții Împărați Constantin și Elena.

Vineri, 25 aprilie, în cea de-a treia zi a programului Olimpiadei, tinerii au luat parte la Sfânta Liturghie din preajma Altarului de vară al Centrului Eparhial de la Roman, dar și la un pelerinaj ce le-a oferit ocazia rară de a cunoaște mai în profunzime patrimoniul religios și cultural al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Însoțiți de cadre didactice, dar și de ghizi puși la dispoziție de către organizatori, pelerinajul a însemnat și o revizitare a trecutului, urmând calea memoriei spre un eveniment crucial din istoria Bisericii Ortodoxe Române: recunoașterea autocefaliei. În mod providențial, peregrinarea duhovnicească s-a suprapus atât cu sărbătoarea ,,Izvorului Tămăduirii”, cât și cu un moment aniversar, data de 25 Aprilie fiind cea în care se împlinesc 140 de ani de la recunoșterea de jure a autocefaliei de către Patriarhia Ecumenică dar și 143 de ani de la cea de facto, prin sfințirea Sfântului și Marelui Mir de la București, în anul 1882. În prima parte a zilei, tinerii pelerini au pășit spre inima vie a eparhiei, Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Paraschiva” , unde au trăit bucuria participării la Sfânta Liturghie, în zi de sărbătoare a Izvorului Tămăduirii.

În umbra bătrânei catedrale, elevilor le-a fost deschisă ușa trecutului, biserica dezvăluindu-li-se oaspeților nu doar ca spațiu sacru și liturgic, dar si ca un martor tăcut al istoriei și loc prin care au călcat, cu pas smerit, nu mai puțin de patru sfinți din calendar. Popasul duhovnicesc a inclus și o vizită la Fundația ,,Episcop Melchisedec Ștefănescu”, probabil cadrul cel mai potrivit pentru a celebra cei 140 de ani de autocefalie, aici fiind înmormântat vrednicul de pomenire Episcop, un model de credință și filantropie dar și cel care e socotit artizanul dobândirii autocefaliei.

În cea de-a doua parte a zilei, elevii au descins într-o nouă incursiune în trecut, spre muzeul etnografic ,,Casa Vladicăi” din Stănița, pășind într-o lume în care timpul pare să fi stat în loc, într-o experiență vie de descoperire a modului de viață, a valorilor și a sufletului satului românesc de altădată. Pelerinajul a cuprins și atmosfera de liniște de la biserica ,,Sfântul Nicolae”, un loc cu o îndelungată tradiție duhovnicească, sfințit de prezența unor mari duhovnici care au trecut pe aici de-a lungul vremii, dar și Mănăstirile Runc și Ciolpani, din zona Buhușiului. Ziua s-a încheiat cu o seară festivă, în cadrul căreia au fost prezentate tradiții și folclor local.

Sâmbătă, 26 aprilie, a fost timpul culegerii roadelor binecuvântate ale ostenelilor duhovnicești și intelectuale. Începând cu ora 11:30, olimpicii competiției din acest an au fost premiați de către organizatori. Festivitatea a avut loc la Teatrul de Vară „Radu Beligan”. După un program artistic pascal, realizat de elevii Colegiului Național de Artă ,,George Apostu” Bacău și de corala ”Filomelos” a profesorilor de Religie din zona Onești, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a înmânat, alături de diplomele oferite de către Ministerul Educației și Cercetării, 52 de premii speciale pentru lucrările care s-au remarcat prin coerența și logica prezentării conținuturilor teologice, precum și prin rigoarea teologică și fidelitatea față de învățătura Bisericii Ortodoxe Române.

Președintele Comisiei Centrale, pr. lect. univ. dr. Cristian Barnea a îndemnat tinerii, plecând de la îndemnul sfântului părinte mărturisitor Dumitru Stăniloae, să caute să înțeleagă cât de mult îi iubește Dumnezeu și să cultive în viața lor comuniunea de iubire cu Dumnezeu și cu aproapele. De asemenea, au fost aduse mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pentru medaliile și diplomele Anului Omagial al Centenarului Patriarhiei Române, oferite de către Patriarhia Română.

,,Am avut bucuria să participăm la Olimpiada Națională de Religie. Ne-am întâlnim, la Bacău, la o competiție de nota 10, deoarece avem elevi din toată țara, aceștia ne reprezintă, îi reprezintă pe părinții lor, profesorii lor. În Anul Centenar al Patriarhiei și la 140 de ani de la obținerea autocefaliei, Bacăul ne-a oferit prilejul de a medita la felul în care înaintașii noștri și-au asumat moștenirea culturală și religioasă, au transmis-o mai departe, și ne provoacă și responsabilizează astăzi” ne-a declarat părintele inspector patriarhal Alexandru Cuțchi.

„Tinerețea este primăvara vieții, iar primăvara, bineînțeles, este simbolul Învierii. Etapa națională a Olimpiadei de Religie, nivel liceal, la care au participat tineri veniți din toate părțile țării, nu a fost un concurs ca oricare altul, pentru că materia acestei Olimpiade este una specială, care naște și dezvoltă o legătură deosebită cu Dumnezeu. Subiectele au fost frumoase, au avut elemente de creativitate care au pus în valoare și aptitudinile literare ale elevilor”, ne-a relatat pr. prof. dr. Adrian Alexandrescu.

Masa de după festivitate a încununat toate bucuriile întâmplate întru aceste zile. O parte dintre delegaţiile județelor, cu părere de rău, au pornit spre casă, cu regretul faptului că a timpul a fost prea scurt. Copiilor nu prea le-a venit să plece. Bacăul i-a copleşit prin frumuseţea lui şi prin bunătatea oamenilor. Nu lipsesc emoţiile, lacrimile şi dorinţa reîntoarcerii…

Cele mai multe grupuri au ales să rămână până duminică. Timpul rămas l-au folosit pentru o plimbare prin centrul oraşului, pentru a comunica și a stabili prietenii.

Şi a fost ziua a șasea!