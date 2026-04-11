Olimpiada Națională de Mecanică la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

În perioada 07 aprilie – 10 aprilie 2026 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin Facultatea de Inginerie, a găzduit și organizat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Judetean Bacău, Olimpiada Națională de Mecanică, pentru clasele a XI-a și a XII-a. La concursul desfășurat pe parcursul a două zile, la cele două probe (teoretică și practică), s-au prezentat 86 de elevi din 31 de județe.

Olimpiada a reprezentat mai mult decât o competiție de performanță: este o recunoaștere a muncii susținute, a pasiunii pentru cunoaștere și a rigorii științifice de care au dat dovadă toți participanții. Elevii au demonstrat nu doar competențe temeinice în domeniul mecanicii, ci și perseverență, creativitate și capacitatea de a aborda probleme complexe cu maturitate intelectuală.

„Felicităm toți participanții pentru curajul și ambiția de a concura la nivel național, precum și profesorii coordonatori, a căror dedicare și profesionalism contribuie esențial la formarea viitoarelor generații de ingineri și specialiști. Facultatea de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău își exprimă aprecierea față de toți cei implicați în organizarea și desfășurarea acestei competiții și își reafirmă angajamentul pentru promovarea educației de calitate, a performanței și a valorilor academice. Manifestarea se înscrie în seria evenimentelor care marchează 65 de ani de învățământ superior la Bacău și 50 de ani de învățământ tehnic superior băcăuan”, a declarat Prof. univ. dr. ing. habil. Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ, Decanul Facultății de Inginerie.