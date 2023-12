Olimpiada frumuseţii 2023 de nota 10

Pentru noi, anul 2023 a fost presărat cu foarte multe seminarii, competiții și-l considerăm un labirint glamorous prin care stiliștii sunt creatori de frumusețe, emoții pozitive și stare de bine. Informațiile acumulate despre ultimele tehnologii și tendințe duc frumusețea clienților noștri pe primul plan.

Concursul național de tunsori și culoare la care a participat și Luminița Miron, a adus aceștia un binemeritat și frumos trofeu, acest premiu o validează ca o foarte bună profesionistă și o trimite în Germania la Düsseldorf pentru a se specializa pentru anul 2024. Luminița face parte din echipa de traineri a saloanelor noastre și este gata oricând să ajute și alți stiliști dornici de specializări pentru fiecare modul în parte. Toți stiliștii noștri sunt traineri, deci puteți apela cu încredere, pentru a cunoaște cât mai bine trendurile și tehnologiile noi, pentru păr mai frumos și sănătos, noi arhitecturi de unghii, make-up, tunsori, tratamente corporale și faciale, toate având la bază produse prietenoase cu mediul înconjurător, sustenabile, fără parabeni, silicon și alți conservanți toxici pentru sănătatea noastră și a planetei. De aceea, în luna ianuarie vom lansa trendurile 2024 și vom continua în labirintul glamorous cu “Metavers Frumusețe”, unde vom ține cont de culorile anului propuse de IP. Acestea sunt piersica, rugină intensă, pruna, gri susținut, mercur, gold.

Nu vor lipsi însă nici culorile auxiliare inspirate din baloanele ridicate spre cer, în nuanțe de roșu, violet, albastru, verde, galben, roz în semn de recunoștință pentru tot ce primim de la univers și să mulțumim pentru ceea ce avem. O altă sursă de inspirație am găsit-o la Liverpool la Eurovision unde frumusețea absolută era însoțită de muzică. Delegația României din care am făcut și noi parte, Liliana și Neculai Higiu, a beneficiat de un tratament special elitist, specialiști ai frumuseții Diana Baicu, Cătălin Botezatu, Ramona Vulpe și mulți stiliști cunoscuți din țară. A fost un bun prilej să conturăm anumite proiecte, să dezvoltăm și să ridicăm frumusețea pe cele mai înalte culmi, acolo unde este locul, pentru noi frumusețea este fericire. Continuăm prin labirintul frumuseții la Chicago unde a avut loc concursul mondial Goldwell, stilista Nicoleta Șendrea a reprezentat Beauty Palace Floarea de Colț și ne-a povestit despre experiența de excepție a profesioniștilor din lumea întreagă. A cunoscut acolo tot ce este în tendințe 2024, tunsori, culoare și styling și a cules informații prețioase pentru cariera ei de succes. După Chicago am avut ca reprezentantă la București pe Mary Ciolacu care a participat la un grandios show și a făcut parte din echipa care a lucrat în back stage și împreună cu cei mai experimentați styliști din România, au realizat lucrări de podium. Tot la București am avut un schimb de experiență de excepție participând la master class de coafuri sofisticate cu “regele” hair stylingului Georgy Kot. Am avut numeroase specializări pentru manichiură și pedichiură, pentru cosmetică, pentru gene și sprâncene, pentru păr, corp, toate pentru a aduce pregătirea tuturor stiliștilor la un înalt nivel. Pentru cliente și clienții noștri am achiziționat un aparat cu tehnologie de ultimă generație, unde frumusețea este îmbunătățită pe loc, avem de partea noastră frumusețea și naturalitatea, de aceea toate aparatele ne ajută în acest sens. Deasemenea toți stiliștii cu bunul lor gust vor crea armonie personalizată pentru fiecare clientă în ce privește corp, unghii, piele, păr, sprâncene, gene, machiaj, o frumusețe unică. Să nu uităm că lumea ideală există doar în cărțile de povești a copilăriei, de aceea vă invităm să fiți prinții și prințesele de la palatul frumuseții Beauty Palace Floarea de Colț. Aici veți întâlni stiliști dedicați meseriei cu bune maniere gata oricând să eficientizeze timpul dumneavoastră efectuând și două sau trei servicii simultan, deoarece infrastructura clădirii unice existente în țară, ne permite acest lucru. Sărbătorile ce vin să ne aducă pace, sănătate și bucurii!

La mulţi ani fericiţi!

Vă mulțumim pentru 28 de ani de fidelitate!