Zilele acestea ne-am bucurat de sărbătorile Crăciunului şi le vom continua până la Bobotează, cum îi stă bine românului. Ne-am adresat urări de sănătate, de bucurii, fericire şi belşug, verbal, prin SMS, e-mail sau telefon. Fie ca toate să se împlinească! Cred că o urare specială ar trebui să o adresăm şi ministrului Transporturilor, Felix Stroe, să-l ţină partidul şi prim ministrul în funcţie mulţi ani cu bine. Să aibă sănătate şi mintea limpede, să ducă la bun sfârşit ceea ce ne-a promis: Autostrada Braşov – Bacău şi Centura Ocolitoare a Bacăului. Sunt două proiecte extrem de importante pentru judeţul Bacău, pentru toată Moldova, de dincolo şi dincoace de Prut. Să rămână bătute în cuie, să aloce banii necesari, licitaţiile să meargă ca la carte, iar construcţiile să fie urmărite pas cu pas, cu graficul în mâna dreaptă şi cu sancţiunile în cea stângă. Prea s-au sucit multe în ultimii ani, prea mulţi miniştri au fost schimbaţi, câţiva nici nu aveau ce căuta pe acolo, poate de data aceasta se împlinesc şi dorinţele milioanelor de oameni care visează de 30 de ani o autostradă care să-i scoată în lume, să aducă lumea occidentală aici. Toate partidele sunt datoare moldovenilor, fie că au fost la putere cei de dreapta sau ceilalţi din stânga politicii, de aceea Felix Stroe are nevoie de susţinerea tuturor parlamentarilor băcăuani, pentru ca această autostradă să fie pusă în operă, să se înfăptuiască, dacă ţara va creşte, cu siguranţă ar putea urma şi o autostradă Tg. Mureş – Iaşi. De aceea ziceam că ministrul merită urările noastre de bine, viaţă lungă la minister şi mulţi bani.

