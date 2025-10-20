O parte din balustrada Podului Narcisa s-a prăbușit – pericol pentru pietoni și șoferi!

Ceea ce se anunța de câteva zile s-a întâmplat: o parte din balustrada Podului Narcisa a cedat, punând în pericol siguranța celor care circulă în zonă.

Locuitorii care trec zilnic pe pod – fie cu mașina, fie pe jos – sunt rugați să manifeste atenție maximă. Porțiunea afectată prezintă risc crescut de accidentare, iar marginea podului trebuie evitată complet până la remedierea situației.

👉 Evitați apropierea de zona deteriorată și semnalați autorităților orice alte fisuri sau elemente desprinse.

👉 Circulați cu prudență sporită, în special noaptea sau în condiții de vizibilitate redusă.

Podul Narcisa este una dintre principalele artere de legătură, iar deteriorarea balustradei ridică serioase semne de întrebare privind starea generală a infrastructurii.

Autoritățile locale sunt așteptate să intervină de urgență pentru evaluarea și repararea segmentului afectat.

