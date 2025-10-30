O oază de liniște între Codrii de Aramă: cum investiția devine experiență la «La Kubjdeuci» -Agapia

Pe malul pitoresc al râului Ozana, într-o zonă încărcată de povești și natură, prinde viață un proiect cu suflet — La Kubjdeuci, un parc turistic unic, gândit ca o îmbrățișare pentru familii și cupluri care își doresc să se deconecteze, dar şi pentru investitori care caută randament și garanție într-o piață în creștere.

Inspirat de succesul deja demonstrat în alte locații, La Kubjdeuci aduce conceptul direct în Ținutul Humuleștilor şi Codrilor de Aramă — o zonă accesibilă: doar 15 minute de Târgu Neamț, 30 minute de Piatra Neamț și la aproximativ o oră-o oră şi ceva de Iaşi, Bacău, Suceava– toate pregătite pentru dezvoltare.

Fiecare căsuță este gândită să ofere intimitate, confort și conexiune cu natura: teren propriu delimitat prin gard viu, foișor, grătar, toate adaptate pentru un sejur ideal de familie.Modelul de business este clar: proprietăți individuale, închiriate în regim hotelier, cu administrare completă – investitorul beneficiază de venituri, în timp ce echipa La Kubjdeuci se ocupă de tot.

Pe partea de investiție: proiectul acoperă aproximativ 9.000 m², dezvoltarea se va face în două etape — prima etapă 2025-2026, cu 8 case + mini-SPA + piscină; etapa a doua 2026-2028 cu încă 6-8 case şi sală comună.

Prețul de achiziție al unei proprietăți este de ≈ 79379 € + TVA, incluzând casa în sistem timber-frame, teren de 350 m², utilități branșate, curte amenajată, cotă-parte la piscina şi SPA-ul comun.

Din estimări, randamentul mediu anual este de ~11 %, iar amortizarea se proiectează la ~9 ani.

Ce aduce acest proiect cu adevărat?

Oportunitatea de a fi proprietar într-un cadru natural minunat, cu vocație turistică.

Siguranța dată de un model deja testat (la La Kuburi/Slănic-Moldova grad de ocupare >65 %)

Un spațiu destinat familiilor: sejururi de 2-4 nopți, cu confort, dar fără aglomerație.

Adminstrare completă pentru tine: tu intri ca investitor-proprietar, ei se ocupă de operare.

Dacă îți dorești să alături oportunitatea investițională cu experiența reală de vacanță — pentru tine sau pentru o piață în creștere — atunci La Kubjdeuci este alegerea potrivită.

 Pentru mai multe detalii despre randament, amortizare şi modalități de implicare, completează formularul de pe site sau contactează echipa.

Permite-ți să fii parte dintr-o poveste frumoasă — între codrii, liniștea și potențialul unei zone în dezvoltare.

Locația este accesibilă, conceptul este deja validat, modelul financiar clar — rămâne doar să decizi dacă vrei să faci parte din această poveste. Te aşteptăm la «La Kubjdeuci»!