joi, 30 octombrie 2025
O oază de liniște între Codrii de Aramă: cum investiția devine experiență la «La Kubjdeuci» -Agapia

Deșteptarea

Pe malul pitoresc al râului Ozana, într-o zonă încărcată de povești și natură, prinde viață un proiect cu suflet — La Kubjdeuci, un parc turistic unic, gândit ca o îmbrățișare pentru familii și cupluri care își doresc să se deconecteze, dar şi pentru investitori care caută randament și garanție într-o piață în creștere.

Inspirat de succesul deja demonstrat în alte locații, La Kubjdeuci aduce conceptul direct în Ținutul Humuleștilor şi Codrilor de Aramă — o zonă accesibilă: doar 15 minute de Târgu Neamț, 30 minute de Piatra Neamț și la aproximativ o oră-o oră şi ceva de Iaşi, Bacău, Suceava– toate pregătite pentru dezvoltare.

Fiecare căsuță este gândită să ofere intimitate, confort și conexiune cu natura: teren propriu delimitat prin gard viu, foișor, grătar, toate adaptate pentru un sejur ideal de familie.Modelul de business este clar: proprietăți individuale, închiriate în regim hotelier, cu administrare completă – investitorul beneficiază de venituri, în timp ce echipa La Kubjdeuci se ocupă de tot.

Pe partea de investiție: proiectul acoperă aproximativ 9.000 m², dezvoltarea se va face în două etape — prima etapă 2025-2026, cu 8 case + mini-SPA + piscină; etapa a doua 2026-2028 cu încă 6-8 case şi sală comună.
Prețul de achiziție al unei proprietăți este de 79379 € + TVA, incluzând casa în sistem timber-frame, teren de 350 m², utilități branșate, curte amenajată, cotă-parte la piscina şi SPA-ul comun.
Din estimări, randamentul mediu anual este de ~11 %, iar amortizarea se proiectează la ~9 ani.

Ce aduce acest proiect cu adevărat?

  • Oportunitatea de a fi proprietar într-un cadru natural minunat, cu vocație turistică.
  • Siguranța dată de un model deja testat (la La Kuburi/Slănic-Moldova grad de ocupare >65 %)
  • Un spațiu destinat familiilor: sejururi de 2-4 nopți, cu confort, dar fără aglomerație.
  • Adminstrare completă pentru tine: tu intri ca investitor-proprietar, ei se ocupă de operare.

Dacă îți dorești să alături oportunitatea investițională cu experiența reală de vacanță — pentru tine sau pentru o piață în creștere — atunci La Kubjdeuci este alegerea potrivită.

Pentru mai multe detalii despre randament, amortizare şi modalități de implicare, completează formularul de pe site sau contactează echipa.
Permite-ți să fii parte dintr-o poveste frumoasă — între codrii, liniștea și potențialul unei zone în dezvoltare.

Locația este accesibilă, conceptul este deja validat, modelul financiar clar rămâne doar să decizi dacă vrei să faci parte din această poveste. Te aşteptăm la «La Kubjdeuci»!

 

