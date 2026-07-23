O întrebare… cu fir de iarbă

Am trecut zilele acestea pe lângă șantierul din Parcul Cancicov, în zona dinspre strada Gării, și nu m-am putut abține să-mi pun o întrebare.

La câtă buruiană crește acolo, oare în fondurile europene – sau din ce bani se renovează parcul – nu s-or fi prevăzut și câteva coase?

Înțeleg că lucrările sunt în desfășurare și că nu poți avea pretenția ca totul să arate impecabil pe un șantier. Dar între un șantier și o junglă urbană parcă tot există o diferență. Dacă iarba mai are puțin timp la dispoziție, există riscul să ajungă primul obiectiv al investiției care va fi recepționat la maturitate.

Poate că buruienile fac parte din conceptul de biodiversitate urbană. Dacă da, atunci îmi cer scuze pentru observație. Dacă nu, poate n-ar strica să treacă din când în când și cineva cu o coasă, o motocoasă sau măcar cu intenția de a tunde vegetația.

Cu respect și cu speranța că, la inaugurare, vom putea vedea și aleile, nu doar iarba.

Un cititor din Bacău