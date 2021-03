Uneori norocul te paște când nu te aștepți, iar de acest lucru s-a bucurat o tânără din Bacău. Raluca este căsătorită și are doi copii. Ca orice om, în epoca internetului, intri pe tot felul de site-uri. Din curiozitate și din informațiile pe care le avea de la diverși prieteni, Raluca a intrat pe un site de pariuri sportive și a descărcat o aplicație.

„Aplicația am descărcat-o prin vară, dar nu m-am ocupat de ea. Acolo este o «roată» pe care dacă o apeși primești un bonus de 10 lei. Asta era pe aplicația de pe telefonul soțului și am zis că pariez eu pe meciurile de fotbal. Am pus un bilet de 10 lei pe 15 meciuri. Seara mi-am întrebat soțul dacă s-au terminat meciurile și el a zis că nu. Apoi am uitat de bilet. A doua zi, după ce el a plecat la serviciu, când a intrat pe aplicație, la balanță, a apărut suma: 57.800 de lei. A fost un șoc. Nu ne venea să credem”, a povestit băcăuanca norocoasă, care nu a crezut nicio clipă că e o glumă proastă pentru că în trecut mai câștigase 100 de lei la un astfel de joc.

Raluca a pariat pe 15 meciuri de fotbal din campionatul de fotbal al Angliei și al Scoției, făra a avea mari cunoștințe despre echipele de acolo. „Nu mă pricep foarte bine la fotbal. Unele pronosticuri le-am pus întâmplător iar pentru unele meciuri am consultat un istoric al jocurilor de pe acel site”, a dezvăluit Raluca sursa sa de inspirație. Cert este că banii sunt mai mult decât bineveniți, Raluca fiind în plin proces de construcție a unei case într-unul din cartierele din oraș. „Cu banii câștigați voi putea acum să construiesc și camere pentru cei doi copii care acum sunt mici. Este un semn bun, cu siguranță”, a încheiat câștigătoarea din Bacău.