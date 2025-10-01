Nu mai e despre cât. E despre cum

Bacăul trece printr-o etapă de transformare urbană accelerată, iar Avanera este unul dintre proiectele care setează noi standarde pentru locuire. Situat în proximitatea noului centru comercial al orașului și aproape de principalele zone de interes, ansamblul rezidențial oferă o combinație rară: calitate perceptibilă în fiecare zi și accesibilitate reală la tot ce contează.

Avanera înseamnă confort tăcut, arhitectură modernă și echilibrată, cu detalii care fac diferența pe termen lung. Construcția se bazează pe pereți structurali și planșee tip dală, fără grinzi vizibile, ceea ce înseamnă un apartament mai solid, compartimentări flexibile și un design interior cu linii curate. Nu vorbim doar despre metri pătrați, ci despre o experiență de locuire care pune accent pe compartimentare logică, lumină naturală și intimitate – elemente care transformă o casă într-un cămin.

Ai șansa rară să decizi cum arată fiecare detaliu al apartamentului tău

Un avantaj unic pentru cei care aleg Avanera acum, în perioada de execuție, este libertatea de a personaliza. Poți să îți alegi compartimentarea și finisajele premium, astfel încât noul tău apartament să fie exact așa cum ți l-ai imaginat. Este o oportunitate disponibilă doar pentru cei care contractează în această etapă.

Libertatea de a decide fiecare detaliu se îmbină cu compartimentările smart și cu o locație excelentă, rezultând un stil de viață adaptat perfect nevoilor și preferințelor tale.

Oferta care face diferența

Pe lângă avantajele care fac Avanera, probabil, cea mai bună ofertă de pe piață, dacă nu ești pe deplin convins, ai la dispoziție și un argument în plus: Avanera oferă un pachet de mobilare și echipare completă doar pentru 10 apartamente. Valoarea medie a acestuia este de 9.750 € (TVA inclus) – un motiv în plus să faci pasul acum.

Cui i se adresează Avanera?

Avanera este alegerea firească pentru cei care caută mai mult decât un apartament. Este pentru oricine își dorește un cămin construit cu grijă, bine poziționat și adaptat stilului de viață modern – fie că vorbim despre tineri aflați la început de drum, familii care își doresc spațiu și intimitate sau persoane care vor să facă o investiție solidă pe termen lung.

De ce Avanera?

 Nu doar un apartament, ci un activ care lucrează pentru tine. Randament 7–8%/an din chirii. Valoare imobiliară în creștere. Mobilare inclusă (9.750 €) pentru primele 10 investiții.

 Compartimentări smart cu libertatea de a personaliza.

 Ai șansa rară de a decide tu cum arată fiecare detaliu al apartamentului tău. Alegerea finisajelor premium este disponibilă doar pentru cei care contractează în perioada de execuție.

 Alegi o zonă care contează astăzi și va valora și mai mult mâine. Lângă mall, școli, spitale și parc – siguranța unei decizii bune.

 Ofertă exclusivă – mobilare și echipare completă pentru 10 apartamente.

Vizitează și convinge-te

Vino să vezi cu ochii tăi ce înseamnă Avanera!

Programează o vizită la showroom sau pe șantier. Echipa de consultanți este pregătită să îți ofere toate detaliile și să îți arate cum arată o viață trăită „aproape de tot ce contează”.

Avanera Bacău – Nu mai e despre cât. E despre cum.



Contact: +40 746 113 612

www.oferta.avanera.ro

