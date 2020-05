Cândva, cursurile școlilor/ grădinițelor vor fi reluate. Cu o ministereasă care candidează la titlul de cel mai nepotrivit (eufemism…) ministru al Educației din toate timpurile, am certitudinea că acest viitor început va cocheta cu un fiasco. De ce? Pentru că redeschiderea școlilor este privită ca o șuetă de șanț… Ce-ar trebui?… Igienizarea perfectă (zugrăveli, vopsitorie etc) a tuturor spațiilor școlare (inclusiv a curților). Igiena toaletelor ar trebui să rivalizeze cu a farmaciilor de top. Zilnic, spațiile școlare, inclusiv curtea și terenurile de joacă, trebuie dezinfectate profesionist. D.S.P., Prefectura, I.S.J., primarii, managerii trebuie să-și asume, sub incidență penală, printr-un document special (obligatoriu/ public), pentru fiecare școală, faptul că sunt asigurate condiții perfecte de igienă/ securitate. Dacă autoritățile nu vor aloca resursele necesare, managerii ar trebui să refuze redeschiderea cursurilor. D.S.P. trebuie să renunțe la formalismul jenant al verificării igienei (cotidiene) în școli. Medicina Muncii va trebui să-și asume, tot sub incidență penală, un demers nou, profesionist, al verificării stării de sănătate a salariaților școlii. Niciun elev/ vizitator nu trebuie să intre în școală fără un aviz medical pentru care emitentul trebuie să-și asume responsabilitatea. Școlile fără asistent medical și medic, așa cum sunt multe acum, n-ar trebui redeschise. Numărul de elevi în clase trebuie revăzut. Și 25 este un număr mult prea mare pentru primar și preprimar. De unde resurse? Asta este problema guvernanților. Actuala finanțare nenorocită per/ elev trebuie dinamitată serios.

Mulți privesc redeschiderea școlii ca pe o glumă-festivă. Campania electorală este vedeta nesomnului lor. Iresponsabilii vor avea surprize. Sunt deja în curs de înfiripare asociații ale părinților, profesorilor și elevilor, care îi vor chema în instanță, acuzându-i de atentat la securitatea copiilor, dacă… Nimic n-ar mai trebui să fie ca până acum. Întrucât la noi n-a fost niciodată nimic normal, sunt curios cum va arăta normalitatea post-pandemiei.