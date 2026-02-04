Noi reguli privind eliberarea actelor de identitate în municipiul Bacău și comunele arondate

Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău informează cetățenii din municipiu și din comunele arondate (Faraoani, Gioseni, Hemeiuș, Horgești, Letea Veche, Luizi-Călugăra, Măgura, Nicolae Bălcescu, Parincea, Sărata, Săucești și Ungureni) cu privire la procedura de eliberare a actelor de identitate, în conformitate cu legislația în vigoare.

Potrivit comunicatului, eliberarea actelor de identitate se face exclusiv la solicitarea titularului, pe baza datelor de stare civilă, niciun alt oficiu nefiind abilitat să depună cereri în numele acestuia.

Cetățenii români au obligația de a solicita eliberarea unui nou act de identitate cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de expirare. De asemenea, tinerii care împlinesc vârsta de 14 ani sunt obligați să solicite eliberarea primului act de identitate în termen de 15 zile de la data împlinirii vârstei legale.

Nerespectarea acestor termene constituie contravenție și se sancționează conform legii.

Conform prevederilor O.U.G. nr. 97/2005, cetățenii români pot opta pentru:

cartea electronică de identitate ;

cartea de identitate simplă.

Cererea pentru cartea electronică de identitate poate fi depusă fie pe baza unei programări online, fie pe baza bonului de ordine eliberat zilnic la ghișeul serviciului public. Programările se realizează prin intermediul portalului HUB Servicii MAI.

Cererea pentru cartea de identitate simplă, cartea de identitate provizorie sau pentru mențiuni privind reședința se depune exclusiv pe baza bonurilor de ordine.

Autoritățile precizează că prima carte electronică de identitate este gratuită pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani, în limita fondurilor asigurate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Totodată, începând cu 1 august 2025, cererea pentru eliberarea cărții electronice de identitate poate fi depusă la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, indiferent de domiciliul sau reședința solicitantului.

Cartea electronică de identitate (CEI) poate fi ridicată de la nivelul oricărui serviciu public comunitar de evidență a persoanelor (s.p.c.e.p.), în funcție de opțiunea solicitantului exprimată la momentul depunerii cererii.

În situația în care solicitantul optează pentru ridicarea cărții electronice de identitate (CEI) de la un alt serviciu public comunitar de evidență a persoanelor (s.p.c.e.p.), termenul de eliberare se prelungește cu 10 zile lucrătoare față de cel stabilit la nivelul s.p.c.e.p. la care cererea a fost depusă.

Programul de lucru cu publicul la Serviciul de Evidență a Persoanelor Bacău (depuneri cereri și eliberări acte de identitate) este următorul:

luni, marți, joi, vineri: 08:30 – 16:30

miercuri: 08:30 – 18:30