Colegiul Național „Ferdinand I” este partener, din acest an, pentru o perioadă de doi ani, în proiectul Erasmus+ Windowed (Watching Inside a New Dimension to Open a Window on a European Development), împreună cu Balcarras Academy din Cheltenham – Marea Britanie, Rigas Daugavgrivas Vidusskola din Riga – Letonia și Colegiul Cassignol din Bordeaux – Franța (coordonator).

Proiectul îi invită pe participanți să-și retrăiască istoria și să-și imagineze viitorul prin fereastra pe care le-o deschide tehnologia. Construit pe 3 axe, cetățenia europeană/ apartenența la valorile democrației europene, patrimoniul cultural european și competențele IT, proiectul urmărește să-i facă pe cei 120 elevi implicați în proiect și pe profesorii lor să creeze un ziar electronic, filme de scurt metraj, benzi desenate, o piesă de teatru despre tradițiile și valorile lumii din care provin și, mai ales, să comunice pe mijloacele informatice puse la dispoziție.

„Acest proiect este rodul unei prietenii care durează din 2008, când am fost beneficiara unei burse în SUA oferite de Departamentul de Stat al SUA într-un program SUSI (Studies of United States Institutes), Universitatea Massachusetts și Fundatia Fulbright. Acolo am cunoscut-o pe Clarisse Vuidard, profesor la College Cassignol din Bordeaux, alături de care am construit proiectul «Building Bridges Bacău-Bordeaux», din 2017, concretizat în schimbul de experiență al elevilor de la Colegiul «Ferdinand I» și Școala Gimnaziala «Mihai Drăgan» cu elevii din Bordeaux. Profesoara Clarisse Vuidard, managerul francez al proiectului Erasmus+ Windowed, și-a dorit să arunce o privire dincolo de ferestrele școlii românești și, impresionată de dotarea laboratoarelor de informatică de la «Ferdinand» și de fluența cu care elevii români vorbesc limba engleză, a propus ca noi să fim școala responsabilă de coordonarea IT și vizibilitatea mediatică a proiectului.”

prof. Gabriela Laslău, coordonator proiect în Bacău

Proiectul se adresează unui număr de 30 elevi de la clasele a VI-a A și B de la Colegiul „Ferdinand I”, care au ocazia să interacționeze astfel cu copii de aceeași vârstă din cele trei țări partenere – Marea Britanie, Franta și Letonia, cu care vor comunica atât virtual, cât și real, despre istoria și cultura mediilor din care provin, despre rolul tehnologiei în viața lor și despre cum va arăta o Europă mai bună, pe care o vor construi împreună.