Netflix România a lansat pe Facebook un clip în care actorii din Wednesday citesc poezia „Plumb” de George Bacovia

Netflix a surprins publicul din România cu un videoclip publicat pe Facebook, în care actorii Isaac Ordonez (Pugsley Addams) și Joy Sunday (Bianca Barclay) recită versuri din „Plumb” de George Bacovia, într-un omagiu jucăuș adus lecturilor obligatorii din liceu. Postarea e însoțită de mesajul: „Ce au în comun elevii din România și cei de la Nevermore? Plumb de George Bacovia.”

În clip, cei doi salută publicul român și fac trimitere la pasiunea locală pentru poezia „sumbră”: „Salut, România. Am auzit că îți place foarte mult poezia sumbră… Ce coincidență. Plumb.” Momentul a fost relatat și de presa românească, care a distribuit fragmentul video.

Gestul de marketing vine în contextul lansării sezonului 2 din „Wednesday”, împărțit în două părți: primele patru episoade au debutat pe 6 august 2025, iar continuarea (episoadele 5–8) ajunge pe Netflix pe 3 septembrie 2025. Programarea a fost confirmată de materialele oficiale Netflix (Tudum) și de publicații de entertainment.

Noua tranșă de episoade o aruncă pe Wednesday Addams (Jenna Ortega) într-un mister mai întunecat, presărat cu experimente secrete și creaturi… deloc prietenoase. Netflix a prefațat deja în materialele sale existența „zombi-lor” și a unui complot cu pasări ucigașe, care leagă seria de un fir epic cu instituții obscure și pacienți „outcast”.

Clipul cu Bacovia capitalizează pe identitatea gotică a francizei și pe notorietatea poeziei în rândul elevilor români, punând în același cadru Nevermore și manualul de literatură. Sau, cum ar spune Netflix: elevii din România și cei de la Nevermore chiar au ceva în comun — „Plumb”.