Ne mai este dragă România doar în discursuri?

În ultimele luni au trecut pe lângă noi câteva dintre cele mai importante sărbători naționale: Ziua Independenței, Ziua Drapelului și, acum, Ziua Imnului Național. Fiecare dintre ele marchează momente fundamentale din istoria României, momente pentru care generații întregi au luptat, au suferit și, uneori, și-au dat viața.

Și totuși, ce am văzut? Câteva ceremonii grăbite, câteva coroane depuse, câteva discursuri rostite în fața unui public restrâns și apoi… liniște. Aproape anonimat. Nu pot să nu mă întreb dacă nu cumva celor care ne conduc le este rușine să vorbească despre patriotism. Parcă evită orice manifestare care ar putea transmite mândria de a fi român. În schimb, la orice alt eveniment găsim timp pentru declarații pompoase, fotografii și conferințe de presă. Nu cer festivisme exagerate și nici parade grandioase. Dar cred că un popor care își uită simbolurile își pierde, încet-încet, și identitatea.

Drapelul, imnul și Independența nu sunt simple date din calendar. Sunt repere care ar trebui să ne unească, indiferent de opțiunile politice sau de nemulțumirile fiecăruia. Mă întristează să văd că aceste zile trec aproape neobservate, mai ales în rândul tinerilor. Dacă autoritățile tratează cu indiferență propriile simboluri naționale, ce exemplu oferă generațiilor care vin? Poate că ar trebui să ne întrebăm, cu sinceritate, când am început să considerăm patriotismul ceva demodat sau incomod.

A-ți iubi țara nu înseamnă să ignori problemele ei, ci să respecți ceea ce au construit cei dinaintea noastră și să transmiți mai departe acest respect. România are nevoie de investiții, de reforme și de dezvoltare. Dar are nevoie și de memorie. Iar memoria începe cu respectul pentru simbolurile naționale. Cu speranța că aceste gânduri vor găsi ecou și în rândul altor cititori,

Marius C.