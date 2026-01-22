Moștenirea Preotului Vasile Heisu. 115 ani de la naștere, 55 de la trecerea în veșnicie

Acesta este actul de donație, datat 1971, prin care 1.268 de obiecte cu semnificație arheologică și numismatică, cu valoare artistică sau cu înțeles etnografic intră în patrimoniul Muzeului de Istorie și Artă din Bacău.

Documentul este scris la mașină și este semnat cu cerneală albastră de doi oameni importanți pentru muzeografia băcăuană și românească, preotul Vasile Heisu și directorul Iulian Antonescu.

Primul predă, al doilea acceptă în numele instituției pe care o conduce.

Preotul Vasile Heisu s-a născut la Băsești, comuna Pârjol, județul Bacău. Primii ani de școală i-a făcut în satul natal. Seminarul liceal l-a urmat la Roman. Facultatea de teologie a absolvit-o la Universitatea din Cernăuți, prestigioasă instituție academică a României Mari. Aici a cunoscut-o pe Rarița, viitoare învățătoare, cu care se căsătorește.

Din 1936 este sub-notar la Pârjol. Între 1938 și 1940 este preot la Nărujul Mic în Vrancea, unde împreună cu sătenii construiește școala. Din 1940 păstorește comunitatea din Răcăuți, unde Rarița era învățătoare. Restaurează ctitoria ștefaniană de la Borzești, închisă de pe 1893, redându-i chipul original.

Începând cu 1952 este parohul bisericii din Răcăciuni, biserică șubrezită de cutremure și consolidată acum cu ajutorul vrednicilor săi enoriași. Încă din perioada pastorației de la Răcăuți își inițiază colecțiile de etnografie, arheologie – istorie și artă.

Calitatea lor patrimonială și științifică determină Episcopia Romanului să-l trimită pe preotul Vasile Heisu la primele cursuri de muzeografie organizare de Ministerul Culturii. Se întâmpla în anul 1957. În același an se deschidea Muzeul Regional din Bacău.

Despre colecțiile de la Răcăciuni s-a scris începând cu anii ‘60 în presa locală și în revistele de muzeografie. În 1968, deschide la Bacău, prima expoziție temporară de etnografie.

În 1971, cu puțină vreme înainte de trecerea în lumea drepților, își donează colecțiile. Pune singura și nobila condiție ca în Răcăciuni să funcționeze un muzeu care să găzduiască parte din moștenirea sa. Muzeografii băcăuani cu ajutorul etnografei Georgeta Stoica îi îndeplinesc acest ultim deziderat.

Patrimoniul etnografic al Complexului Muzeal ”Iulian Antonescu” din Bacău a crescut din această rodnică sămânță, ajungând la peste 6400 piese de patrimoniu în 2026 , an în care sărbătorim 115 ani de la nașterea și comemorăm 55 de la trecerea în veșnicie a preotului Vasile Heisu.

Iulian Bucur