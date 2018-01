Un băcăuan, de 61 de ani, a fost trimis în judecată, anul trecut, pentru fals în declaraţii, după ce a minţit în faţa notarului că el este singurul moştenitor al unui apartament de 56 mp. Bărbatul a determinat şi doi martori să dea declaraţii în fals, obţinând astfel certificatul de moştenitor.

Inculpatul L.T. şi L.M., L.M.C. şi V.J. erau fraţi cu L.R. care a decedat în septembrie 2014, femeia neavând fii sau nepoţi în viaţă. Pe 23.10.2014, inculpatul L.T. s-a prezentat la un birou notarial din Oneşti şi a solicitat demararea procedurii succesorale. Notarul a cerut întreaga documentaţie necesară obţinerii certificatului de moştenitor şi prezenţa a doi martori cu ajutorul cărora inculpatul să facă dovada calităţii de unic moştenitor, aşa cum a susţinut. „Inculpatul a obţinut Anexa nr. 24 de la Primăria Oneşti şi, pentru dobândirea certificatului de unic moştenitor, i-a determinat pe F.G. şi S.C.M. să declare în faţa notarului că este singurul moştenitor al defunctei L.R., fără ca martorii să aibă reprezentarea veridicităţii aspectelor prezentate de inculpat. (…) Inculpatul s-a prezentat la biroul notarial şi a declarat că: «Accept expres succesiunea după defuncta mea soră, decedată la data de 20.09.2014, şi arăt că aceasta nu a fost niciodată căsătorită şi nu are copii, eu fiind singurul ei frate». De asemenea, a declarat că părinţii acestuia sunt decedaţi. Martorii S.C.M. şi F.G. au declarat în faţa notarului, atrăgându-li-se atenţia că, dacă nu spun adevărul, se fac vinovaţi de comiterea infracţiunii de mărturie mincinoasă, următoarele: «Am cunoscut-o pe defuncta L.R. şi ştiu că aceasta nu era căsătorită la data decesului. Nu a avut niciodată copii, având un singur frate, pe L.T., şi fără părinţi în viaţă». Depoziţiile celor doi martori au fost consemnate în câte un proces verbal sub semnătură privată”, arată procurorii. În baza declaraţiei pe propria răspundere dată de inculpat şi a depoziţiilor celor doi martori, s-a emis certificatul de moştenitor în care notarul a menţionat că masa succesorală se compune dintr-un apartament cu trei camere şi dependinţe, în suprafaţă de 56 mp, situat în Oneşti, cu unic moştenitor inculpatul L.T. Astfel, au fost înlăturaţi de la succesiune ceilalţi moştenitori, respectiv fratele decedatei, L.M.C. şi descendenţii celorlalţi doi fraţi decedaţi, V.J. şi L.M. Inculpatul a recunoscut că a dat declaraţii mincinoase în faţa notarului, dar nu şi faptul că i-a determinat pe martori să mintă. Judecătoria Oneşti a apreciat că este suficientă drept pedeapsă o amendă penală în cuantum de 3.500 lei. Sentinţa poate fi contestată. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.