Am fost “Moș Crăciun pentru o zi” împreună cu prietenii , familiile și cunoscuții care au vrut să ne ajute cu alimente, hăinuțe , jucării și bănuți și am fost în Comuna Izvorul Berheciului la 30 de familii nevoiașe unde am împărțit cadouri.

Suntem un grup de tineri în al treilea an în care am adus acest mic ajutorul copiilor în prag de Crăciun și sperăm că de la an la an să fim tot mai mulți participanți pentru a putea înveseli, fie și pentru o clipă, cât mai multe familii nevoiașe.

“Moș Crăciun pentru o zi ” înseamnă pentru noi, o zi în pragul Crăciunului, în care ne lăsăm orice treabă deopare și plecăm cu sacul plin cu daruri pentru familiile care nu au ce pune pe masă în ziua sfântă a Crăciunului. Darurile constau în alimente (dela ulei, zahăr, făină până la dulciuri, fructe și tot ce își poate dori cineva pentru o masă de Crăciun), hăinuțe pentru copii de diferite vârste și jucării.