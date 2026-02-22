„Moderna fabrică de bere” din Bacău – simbol al industrializării anilor ’60

În ediția din 21 februarie 1970, ziarul Steagul Roșu publica o fotografie sugestivă a ceea ce numea „moderna fabrică de bere” din Bacău. Imaginea surprindea un ansamblu industrial impunător, cu silozuri cilindrice, hale de producție și corpuri administrative masive – o construcție care, la doar patru ani de la inaugurare, devenise deja un simbol al dezvoltării economice locale.

Fabrica fusese construită în 1966, într-o perioadă de expansiune accelerată a industriei alimentare din România. Investiția era considerată una strategică pentru regiunea Moldovei, iar unitatea era prezentată drept una dintre cele mai moderne din țară la acel moment. Un element esențial care îi conferea acest statut era dotarea cu tehnologie vest-germană, un fapt notabil în contextul economic al epocii. Instalațiile moderne de fermentare, îmbuteliere și refrigerare permiteau o producție la standarde ridicate pentru acea perioadă.

Construcția fabricii din 1966 a înlocuit vechi capacități de producție existente în zonă și a ridicat semnificativ nivelul tehnologic al unității. Platforma industrială includea spații pentru depozitare, secții de producție și infrastructură logistică adaptată volumelor mari. În anii următori, fabrica a devenit un important furnizor regional, distribuind bere în întreaga Moldovă și contribuind la economia județului prin sute de locuri de muncă.

În contextul României anilor ’60, astfel de investiții reprezentau embleme ale modernizării. Presa vremii le prezenta ca dovezi concrete ale progresului industrial, iar fotografia publicată în februarie 1970 reflecta exact această mândrie: silozurile aliniate, clădirile noi și structura impunătoare sugerau eficiență, ordine și capacitate tehnologică.

Pentru Bacău, fabrica de bere nu a fost doar o unitate economică, ci și un reper urban și social. Generații întregi au lucrat acolo, iar produsele realizate au devenit parte din identitatea locală. După 1990, asemenea multor platforme industriale din țară, unitatea a trecut prin restructurări și schimbări majore, însă imaginea din 1970 rămâne mărturia unei perioade în care optimismul industrial și investițiile în tehnologie modernă conturau viitorul orașului.

Privită astăzi, fotografia din Steagul Roșu nu este doar un document de arhivă, ci o fereastră către o etapă esențială din istoria economică a Bacăului – momentul în care o „modernă fabrică de bere” simboliza ambiția de a construi, rapid și la standarde occidentale, o industrie competitivă în inima Moldovei.