Ministrul Sănătății a vizitat Spitalul Orășenesc Buhuși

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat Spitalul Orășenesc Buhuși și a declarat că unitatea medicală reprezintă un exemplu de bună practică în sistemul sanitar, demonstrând că servicii medicale bine organizate pot fi oferite și într-un oraș de dimensiuni mici.

Potrivit ministrului, principala problemă a sistemului de sănătate nu este doar lipsa resurselor, ci și modul în care acestea sunt organizate. În cazul spitalului din Buhuși, organizarea serviciilor medicale ar fi orientată către pacient, cu accent pe acces rapid și eficient la investigații și tratament.

Rogobete a subliniat că ambulatoriul de specialitate și serviciile de spitalizare de zi sunt dezvoltate pentru a facilita accesul pacienților la servicii medicale fără a pune presiune suplimentară pe spitalele mari.

Ministrul a menționat că laboratorul de analize este bine organizat, iar departamentul de imagistică dispune de radiologie digitală, tomografie computerizată (CT) și rezonanță magnetică (RMN), oferind posibilitatea unui diagnostic complet la nivel local. De asemenea, secția de terapie intensivă și blocul operator ar funcționa cu echipe complete și linii de gardă asigurate.

În cadrul vizitei, ministrul a discutat și cu pacienți ai unității medicale, care i-au transmis că beneficiază de explicații clare privind starea lor de sănătate și că sunt tratați cu respect și răbdare. Unii dintre aceștia au afirmat că aleg să vină la spitalul din Buhuși și din alte localități, apreciind calitatea serviciilor medicale.

Rogobete a precizat că investițiile realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), completate de colaborarea cu administrația locală, au contribuit la dezvoltarea infrastructurii și la îmbunătățirea organizării activității medicale.

Ministrul Sănătății a felicitat echipa medicală, conducerea spitalului și administrația locală pentru rezultatele obținute, afirmând că astfel de exemple arată că un sistem de sănătate eficient se bazează pe organizare, responsabilitate și respect față de pacient.