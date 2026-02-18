Mesajul PS Iosif Păuleț pentru Postul Mare: „Să îl contemplăm pe Isus pe drumul crucii”

Cucernici părinți, dragi persoane consacrate, iubiți frați și surori în Domnul,

Cu toții avem nevoie să ne întoarcem către Domnul și să creștem în apropierea iubitoare față de el. Apropierea de Cristos are aspectul unei scări, pe care, treaptă după treaptă, din virtute în virtute, ne lăsăm cuprinși de iubirea și lumina sa.

Iată că am început un nou timp de har, Postul Mare, o perioadă sfântă de pregătire pentru solemnitatea Învierii Domnului. În prima zi din post, ni se pune cenușă pe cap și auzim chemarea Mântuitorului: „Convertiți-vă și credeți în evanghelie!”. Această chemare ni se adresează personal și ne privește pe fiecare în parte. Această chemare aduce în prezentul nostru mesajul profetic: „Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru! Căci el este milostiv și îndurător, încet la mânie și plin de bunătate și iartă răul” (Ioel 2,13).

Cenușa ne cheamă la convertire. Cenușa primită pe cap ne amintește că suntem trecători pe acest pământ și că ținta călătoriei noastre este cerul. La ce ne-ar folosi dacă am câștiga pământul, și nu am ajunge în cerul în care ne așteaptă fericirea adevărată și veșnică? Cenușa ne amintește de fragilitatea noastră și de faptul că puterea ne-o găsim în Dumnezeu. Cenușa ne amintește că suntem plămădiți din pământ și că nu trebuie să uităm de Cel care ne-a plămădit. „Doamne, tu ești tatăl nostru; noi suntem lutul, iar tu olarul. Noi toți suntem lucrarea mâinii tale. Nu te mânia, Doamne, prea tare și nici nu-ți adu aminte pentru totdeauna de păcat! Iată, vezi, te rog, noi toți suntem poporul tău!“ (Is 64,7-8).

***

Trei sunt practicile principale care ne ajută să ne convertim și să ne apropiem de Dumnezeu pe durata aceasta de patruzeci de zile: postul, pomana și rugăciunea. Prin ele, dorim să ne purificăm sufletele pentru a ne pregăti cum se cuvinte pentru marea solemnitate a Învierii Domnului.

Postul ne purifică. Postul nu îl practicăm ostentativ și nici pentru a atrage atenția altora. Postul îl practicăm în taină, cu bucurie, ca o perioadă de purificare interioară. Postul ne întărește convingerea că „nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu“ (Mt 4,4). Postul îl facem nu pentru a acumula mai multe, ci pentru a realiza că multe lucruri nu ne folosesc și poate că ne-am atașat inima de ele. Și o știm deja, postul nu este doar abstinență de la mâncare. Putem posti de la o obișnuință rea, de la bârfă, de la adicții, de la ceea ce nu ne permite să creștem în iubirea față de Dumnezeu.

În al doilea rând, ni se recomandă pomana. A da de pomană înseamnă a avea o inimă generoasă. Generozitatea are mereu farmecul ei. Generozitatea invită la reflecție. Generozitatea reprezintă o formă nobilă și concretă de mărturie creștină. Generozitatea care dă de pomană arată că iubirea nu se reduce la cuvinte și intenții bune. Iubirea înseamnă fapte bune. Iubirea înseamnă a avea ochi care văd nevoile celorlalți; înseamnă a avea o inimă deschisă și o mână întinsă pentru a ajuta.

În al treilea rând, Postul Mare ne invită la rugăciune. Rugăciunea este respirația sufletului. Fără rugăciune, nu putem crește în viața spirituală. Lumea noastră pare tot mai agitată, mai grăbită. Avem nevoie de rugăciune în viața noastră, pentru a păstra legătura cu Dumnezeu care ne-a creat și ne-a răscumpărat. Rugăciunea ne amintește cine suntem și cine este Creatorul nostru. Avem nevoie de rugăciunea comunitară, împreună cu frații și surorile noastre. Avem nevoie și de rugăciunea personală, făcută acasă sau acolo unde ne ducem viața. Ambele forme ale rugăciunii, cea comunitară și cea personală, practicate împreună, pot construi o viața spirituală frumoasă și rodnică.

Dintre rugăciunile din Post, vă îndemn să alegeți cât mai des Calea sfintei cruci, o practică spirituală profundă, verificată deja în timp. Urmându-l pe Isus, stațiune cu stațiune, contemplăm marea sa iubire față de noi. Suferința sa pe drumul crucii ne arată cât de mare este dorința sa ca noi să fim mântuiți.

***

Iubiți frați și surori, Postul Mare este un drum al speranței, deoarece prin suferință Cristos ajunge la înviere. Drumul crucii conduce spre bucuria victoriei pascale. Per crucem, ad lucem – prin cruce, la lumină. Anul pastoral 2025-2026 „Euharistia ne hrănește speranța” reprezintă un timp prielnic pentru a ne concentra asupra izvorului și culmii vieții creștine, Taina sfântului Altar. Din iubire, Mântuitorul a rămas cu noi în Sfânta Împărtășanie și ne așteaptă mereu ca să ne hrănească sufletele. Ne așteaptă să îi facem vizite în biserici, pentru a ne ruga lui, pentru a-i vorbi despre grijile și bucuriile noastre.

Postul Mare pe care îl străbatem în acest an pastoral poate fi un bun prilej pentru a aprofunda semnificația adorației euharistice. Adorația ne ajută să îl așezăm pe Isus în centrul vieții noastre. Adorația ne permite să evaluăm evenimentele din perspectiva prezenței lui Isus în mijlocul nostru. Prezența sa ne întărește, prezența sa ne dă speranță, prezența sa ne mângâie. Vă îndemn, deci, să vă alimentați viața din Sfânta Euharistie și să vă apropiați cât mai des de sacramentul Pâinii frânte pentru viața oamenilor.

La încheiere, împreună cu PS Petru Sescu, episcop auxiliar, și PS Petru Gherghel, episcop emerit, vă transmitem gândurile noastre de bine și binecuvântare. Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze cu un Post mare cu multe roade spirituale.

† Iosif PĂULEȚ

Episcop de Iași