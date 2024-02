Medalii de aur și bronz pentru ACS Ovidenia la „Memorialul Tivgă Neculai” de la Râmnicu Sărat

Sâmbătă, 10 februarie 2024, a fost ziua care a marcat o nouă reușită pentru sportivii din cadrul Clubului Sportiv Ovidenia. De această dată, micii judoka, alături de instructorul lor, domnul Daniel-Vasile Coclenci au fost prezenți la „Memorialul Tivga Neculai” susținut la Sala Sporturilor din Râmnicu Sărat.

Din partea ACS Ovidenia au participat Ambăruș Matei – u9 – 18 kg-medalie de aur, Ababi Ioan – U11-34 kg. – medalie de Broz, Ababi Dimitrie – U11 – 38 kg – medalie de bronz și Voicu David Andrei – U13 – 34 kg. – locul V. Rezultatele sportivilor vin în urma antrenamentelor susținute și regulate, dar și a disciplinei insuflate săptămânal la sala unde aceștia se antrenează pentru a fi cei mai buni.

La evenimentul râmniceanul au participat aproximativ 380 de copii de la cluburi din țară și din Republica Moldova, fiind invitați sportivi de renume, precum și autorități locale reprezentate prin persoana domnului Cîrjan Sorin, primarul municipiului Râmnicu Sărat. Un moment emoționant al zilei l-a reprezentat prezența sorei marelui antrenor de judo, Neculai Tivgă, premiată în numele administrației județene și locale de vicepreședintele Consiliului Județean Buzău și fost practicant de judo, domnul Felix Rache.

Momentul sportiv a legat pentru câteva ore trecutul de viitor prin prezentul promițător, fiind transmisă o trăire intensă de către micii judoka și multă determinare, ieșind cu toții câștigători de pe tatami.

Pe această cale, ACS Ovidenia aduce mulțumiri sponsorilor care fac posibilă susținerea tinerilor, aceștia beneficiind în mod gratuit de serviciile clubului, precum S.C. Numberi Trans & Log S.R.L. și S.C. Cerbicam – Instal S.R.L., alături de alți oameni de bine care au înțeles necesitatea practicării unui sport non violent, precum și nevoia celor tineri de a găsi o activitate benefică trupului și sufletului.

***

Pentru mulți tineri, antrenorul Neculai Tivgă, o emblemă a judo-ului râmnicean, a fost mai mult decât un mentor. Recunoscut pentru abilitatea de a identifica potențialul sportiv si de a-l cultiva, a avut mulți discipoli cu rezultate de excepție la campionate naționale si internaționale, dar, pe lângă aceștia, mulți alți „copii ai Râmnicului” care, in timp, am simțit beneficiile antrenamentelor sale, ce au adus un plus de valoare in evoluția noastra ulterioară, sportivă sau nu. Mulți râmniceni păstrează încă vie amintirea sa, mai ales pentru că Tivgă era un om mereu cu zâmbetul pe buze, pus pe glume dar și un deschizător de drumuri (sursa blitz24).