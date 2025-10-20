Măsuri dispuse în regim de urgență pentru siguranța circulației în zona Podului Narcisa – VIDEO

În urma desprinderii unei porțiuni din parapetul pasarelei în această dimineață, Primăria municipiului Bacău, împreună cu reprezentanții celorlalte instituții locale au decis:

– Închiderea circulației rutiere sub pasarelă, pe strada Bicaz, de la intersecția cu strada Mărăști până la blocul 128 de pe strada Bicaz.

Cei care vin dinspre intersecția cu Str. Narciselor au acces până la blocul 128 (proximitatea locului de joacă).

Suplimentar, viteza trenurilor va fi limitată la 30km/h pe aceeași porțiune.

Proprietarii autoturismelor parcate sub pasarelă sunt rugați să le mute în cel mai scurt timp, iar pietonii sunt îndemnați să evite zona de sub pod

– Limitarea vitezei pe pasarelă la 30 km/h și suplimentarea măsurilor de semnalizare pe partea de urcare dinspre Narcisa.

La ora 14:00 se convoacă Grupul de Suport Tehnic, iar la ora 16:00, Comitetul Județean pentru Situații de urgență.

Reparațiile se pot face doar în baza unei expertize, care a demarat deja.

Datorită faptului că perimetrul afectat a fost pus în siguranța din timp, astăzi nu avem pagube materiale sau incidente de alta natură.

În continuare se lucrează la eliberarea zonei de materialele desprinse.

