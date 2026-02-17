Măsuri dispuse de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în contextul avertizărilor meteorologice

Peste 4.000 de pompieri, cu aproape 3.000 de mijloace tehnice, sunt pregătiți să intervină în sprijinul populației și al autorităților locale, pentru preîntâmpinarea situațiilor care pot pune în pericol viața și bunurile cetățenilor.

În contextul emiterii de către Administrația Națională de Meteorologie a avertizărilor Cod portocaliu privind producerea unor fenomene meteorologice periculoase, IGSU a dispus unităților subordonate luarea măsurilor necesare pentru prevenirea și gestionarea operativă a unor eventuale situații de urgență.

Începând cu ora transmiterii avertizărilor, la nivelul IGSU și al unităților din județele vizate de vremea severă vor fi activate grupele operative și suplimentate efectivele, pentru optimizarea misiunilor de răspuns.

Pentru gestionarea eficientă a intervențiilor, IGSU a dispus dislocarea de forțe și mijloace în nouă județe aflate sub incidența codului portocaliu – Buzău, Brăila, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Dâmbovița, Teleorman, Vaslui și Vrancea – după cum urmează:

La ISU Buzău au fost trimise, de la ISU Alba, ISU Cluj, ISU Galați și ISU Mureș: 3 autospeciale pentru transport personal și victime multiple, 3 autospeciale de primă intervenție și comandă, 4 șenilate, 1 autocamion de intervenție și 1 buldoexcavator.

La ISU Brăila au fost dislocate, de la ISU Botoșani și ISU Suceava: 2 autospeciale pentru transport personal și victime multiple, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă, 2 șenilate, 1 autocamion de intervenție și 1 buldoexcavator.

La ISU Călărași au fost trimise, de la ISU Hunedoara și ISU Vâlcea: 2 autospeciale pentru transport personal și victime multiple, 1 autocamion de intervenție și 1 buldoexcavator.

La ISU Giurgiu au fost mobilizate, de la ISU Dolj și ISU Harghita: 2 autospeciale pentru transport personal și victime multiple, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă, 2 șenilate, 1 autocamion de intervenție și 1 buldoexcavator.

La ISU Ialomița au fost dislocate, de la ISU Gorj și ISU Iași: 2 autospeciale pentru transport personal și victime multiple, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă, 2 șenilate, 1 autocamion de intervenție și 1 buldoexcavator.

La ISU Dâmbovița au fost trimise, de la ISU Arad și ISU Timiș: 2 autospeciale pentru transport personal și victime multiple, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă, 2 șenilate, 1 autocamion de intervenție și 1 buldoexcavator.

La ISU Teleorman au fost mobilizate, de la ISU Hunedoara și ISU Vâlcea: 2 autospeciale de primă intervenție și comandă și 2 șenilate.

La ISU Vaslui a fost trimisă, de la ISU Iași: 1 autospecială de primă intervenție și comandă și 1 șenilată.

La ISU Vrancea a fost dislocată, de la ISU Galați: 1 autospecială de primă intervenție și comandă și 1 șenilată.

Evoluția situației din teren este și va fi permanent monitorizată de către grupa operativă constituită la nivelul DSU și IGSU, astfel încât gestionarea situațiilor de urgență să fie realizată cu promptitudine.

Autoritățile recomandă populației să respecte următoarele măsuri preventive:

Evitați deplasările pe timp de viscol și ninsoare puternică, iar dacă acestea sunt absolut necesare, informați-vă în prealabil cu privire la starea drumurilor.

Asigurați-vă că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru circulația în condiții de iarnă (anvelope de sezon, lanțuri antiderapante, lopată și alte echipamente necesare).

În cazul vântului puternic, evitați trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau a elementelor de construcție ce pot fi dislocate.

Urmăriți buletinele meteorologice și recomandările autorităților transmise prin posturile radio și TV.

IGSU reamintește cetățenilor că informații actualizate privind situația din teren pot fi consultate pe canalele oficiale ale instituției și îndeamnă populația la prudență și responsabilitate.